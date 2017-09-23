Tekirdağlı Minikler Kodluyor

Tekirdağ'da Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle öğrencilere kodlama ve robotik eğitimler verilmeye başlandı.

Tekirdağ'da Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle öğrencilere kodlama ve robotik eğitimler verilmeye başlandı.

Tekirdağ'da kodlama ve Stem çalışmaları kapsamındaki eğitimler Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle, Enver Salihoğlu Ortaokulu'nda kodlama ve robotik eğitimleri verilmeye başlandı.

Tekirdağ Kodlama ve STEM Koordinatörü Neslihan Fidan'ın koordinesinde yapılan çalışmalarda öğrenciler 3 boyutlu tasarım programı Thinkercad'de tasarladıkları 3 boyutlu materyalleri 3D yazıcıda üreterek büyük bir mutluluk yaşadılar.

Öğrenciler Scratch programında Arduino materyalini birleştirerek eğlenirken öğrendiler. İlk defa kodlama ve robotik dersleriyle tanışan öğrencilerin eğitimlerle çok ilgili oldukları ve çalışmaları başarı ile gerçekleştirdikleri görüldü.