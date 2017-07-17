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Tekirdağlıların Mehter Eşliğinde Demokrasi Nöbeti Coşkusu

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Tekirdağlıların Mehter Eşliğinde Demokrasi Nöbeti Coşkusu
Tekirdağ'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mehter takımı eşliğinde demokrasi nöbeti tutuldu.

Tekirdağ'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mehter takımı eşliğinde demokrasi nöbeti tutuldu. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Bundan sonra da inşallah halkımızın sahip çıkmasıyla birlikte bu ülke, bu cumhuriyet ilelebet devam edecek. Allah bize bu tür acılar yaşatmasın" dedi.

Tekirdağlılar, 15 Temmuz hain Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması mensuplarının darbe girişiminin yıl dönümünde Mehter takımı eşliğinde demokrasi nöbetine katıldı. Kadın çocuk, yaşlısı genci yüzlerce vatandaşın katılımıyla başlayan demokrasi nöbetinde Mehter takımı konser verdi. Tekirdağ Valiliği önünde toplanan vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla mehter konserine eşlik etti.

"Kimse bunu aklının ucundan bile geçirmesin"

Demokrasi nöbetine katılarak vatandaşla görüşen, su ve çay dağıtan stantları gezen Vali Mehmet Ceylan, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tekirdağlı hemşehrilerine teşekkür etti. Vali Ceylan, "Vatandaşlarımız 2016 yılında hain darbe girişiminin püskürtülmesinde bizzat rol alarak sokağa çıkmışsa ve aynı coşku ve şuurla 29 gün bu alanları doldurmuşsa, demokrasisine, milli birlik ve beraberliğine ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkın emirleri doğrultusunda milli iradeye sahip çıkmasıyla göstermiş olduğu önemli duruşu, bugün de aynı şekilde demokrasi nöbetini mili iradeye sahip çıkma azmini bir kez daha göstermiştir. Hiçbir zaman için hainlere, bu ülke üzerinde oyun oynamak isteyenlere, Türk halkının bu duruşu, gerçekten sahip çıkışı devam ettiği sürece kimse bu konuda bir şey yapamayacaktır. Bunu bizzat gördük. Bundan sonra da inşallah halkımızın sahip çıkmasıyla birlikte bu ülke, bu cumhuriyet ilelebet devam edecek. Kimse bunu aklının ucundan bile geçirmesin. Allah bize bu tür acılar yaşatmasın" ifadelerini kulandı.

Tekirdağlıların Mehter Eşliğinde Demokrasi Nöbeti Coşkusu

Tekirdağlıların Mehter Eşliğinde Demokrasi Nöbeti Coşkusu

Tekirdağlıların Mehter Eşliğinde Demokrasi Nöbeti Coşkusu

Tekirdağlıların Mehter Eşliğinde Demokrasi Nöbeti Coşkusu

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