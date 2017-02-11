Tekirdağspor, Kızılcabölükspor Golsüz Berabere Kaldı

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'un 23. haftasında Tekirdağspor, evinde Kızılcabölükspor ile karşılaştı.

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'un 23. haftasında Tekirdağspor, evinde Kızılcabölükspor ile karşılaştı.

Tekirdağspor, evinde Kızılacabölüspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 29'a çıkaran Tekirdağspor, ligin 12. sırada yer alıyor. Kızılcabölükspor ise 33 puanıyla 7. sırada bulunuyor.

Tekirdağspor, ligin 24. haftasında 15 Şubat Çarşamba günü Kozan Belediyespor ile karşılacak. Kızılcabölükspor ise aynı gün Ankara Demirspor ile mücadele edecek.