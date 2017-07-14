Tekkeköy 15 Temmuz Şehitler Anıtı Açıldı

Samsun'un Tekkeköy Belediyesi tarafından ilçeye yapılan "15 Temmuz Şehitlik Anıtı" törenle açıldı.

Samsun'un Tekkeköy Belediyesi tarafından ilçeye yapılan "15 Temmuz Şehitlik Anıtı" törenle açıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıldönümünde, darbe girişiminde şehit olan kahramanların anısına, Tekkeköy Belediyesi tarafından "15 Temmuz Şehitler Anıtı" dikildi. Tekkeköy Sıtkı Ünal Yücel Parkı'na dikilen şehitler anıtının açılışı, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın katılımıyla gerçekleşti.

Düzenlenen açılış töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın açılış töreninde konuşma yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Millet olmak, devlet olmak ve vatan olmak kolay değil. Biz Türkler bu toprakları vatan yapmak için çok bedel ödeyen bir ecdada sahibiz. Bizim tarihimiz boyunca düşmanlarımız oldu. Topraklarımız için, adalet ve nizam için gerekirse savaşlar yaptık. Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde ve Çanakkale'de bu millet tarihi boyunca hasımlarıyla savaşmıştır. Ama bu savaşlar boyunca bu savaşların tamamında savaştığımız düşman haçlı ordusuydu. Ancak 15 Temmuz'da bir başka düşmanla karşı karşıya kaldık. İnsanın içini acıtan en önemli konu 15 Temmuz'da gerçekleşti. Bu ülkenin şerefli üniformasını giymiş, bu ülkenin insanının vergisiyle, sadakasıyla ve zekatıyla okuyup büyümüş, bu devletin en üst makamlarına gelmiş ve rütbe almış, bu ülkenin nüfus cüzdanını taşıyan, alnı secdeye vardığı için belki bunlardan hiç birimizin beklemediği bir acı ihanetle karşı karşıya kaldık. Bu aziz millete Cenab-ı Allah bir daha böyle acı yaşatmasın. 15 Temmuz'u unutmayacağız. Tarih tekerrürden ibaret derler. İçimizden bundan sonra da yetişebilecek hainleri var sayarak 15 Temmuz'u kıyamete kadar unutmayacağız ve unutturmayacağız. İleride gelecek nesiller bu tarihi unutmasın diye, bugün acizane bu anıtı yaparak açılışını yapmış bulunmaktayız" dedi.

Daha sonra konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümündeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 15 Temmuz bundan sonra her yıl anılacak. Zira bugünü unutmamamız gerekiyor. O anlamda da bu programlar çok önemli" diye konuştu.

Konuşmaların ardından anıtın açılışı yapıldı.

Programa ayrıca, Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.