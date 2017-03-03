Tekkeköy Arkeoloji Vadisi’nin İnsanlık Tarihi İçin Önemi

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy Arkeoloji Vadisi'ndeki mağaraların katlı yaşam tarzına geçilen ilk yer olduğunu belirtti.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy Arkeoloji Vadisi'ndeki mağaraların katlı yaşam tarzına geçilen ilk yer olduğunu belirtti.

İnsanlık tarihine ışık tutan Tekkeköy Arkeoloji Vadisi ilk insan yerleşkelerinin izlerini taşıyor. İlk insan yerleşim yeri olan Tekkeköy Arkeoloji Vadisi yapılan araştırmalarla önemini daha fazla artırmaya başladı. Tekkeköy Arkeoloji Vadisi'nin insanlık tarihinin üç yerleşim yerinden biri olduğunu belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, katlı olarak yaşama geçilen ilk yer olduğu kabul edildiğini söyledi. Tekkeköy Arkeoloji Vadisi'ni ziyaret eden bazı yerli turistler ise vadinin ve ilk insanlara ait izleri görmenin çok etkileyici olduğunu ifade ettiler.

"2015 yılında yerli ve yabancı 150 bin kişi ziyaret etti"

Arkeoloji Vadisi hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Tekkeköy Arkeoloji Vadisi sadece Tekkeköy ve Türkiye için değil insanlık için büyük bir değer. İnsanlık tarihinde bilinen 3 yerleşim yerinden biri olduğu ABD'de yayımlanan bir makalede Nuh Tufanı'ndan sonra insanoğlunun yaşamaya başladığı üç yerden biri olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte katlı olarak yaşama geçilen ilk yer olduğu kabul ediliyor. Arkeoloji Vadisi'ndeki mağaralar kat kattır. Katlı yaşam geçilen ilk yer. Biz bu yerleşkenin gün yüzüne çıkarılması için gerek Büyükşehir Belediyesiyle gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çok ciddi bir çalışmanın içerindeyiz. İnşallah bu yıl orada ahşap yürüyüş yolları inşa etmeyi planlıyoruz. Özellikle dünyanın üç organizasyonundan biri olarak kabul edilen İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda şehrimizi ziyarete gelen insanların dünyanın en eski yerleşkelerinden birini görmeleri ve burayı bir turizm bölgesi haline getirmemi hedefliyoruz. Tekkeköy Arkeoloji Vadisi'ni 2015 yılında yerli ve yabancı 150 bin kişi ziyaret etti. Dünyanın her yerinden buraya ziyaretçi geliyor. Buranın dünya hazineler listesine girmesi yönünde çalışmalarımız var. Alanın içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Burada 4-5 yıllık bir çalışma öngörüyoruz. Çünkü çok büyük bir alan. Vadinin içindeki iki dağa karşıdan karşıya teleferik yapma gibi bir düşüncemiz var. Yaklaşık 40 milyonluk bir projeden bahsediyoruz. Gerek AB hibe projeleriyle gerek başka destek projeleriyle tamamlayıp faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Arkeoloji Vadimiz ziyarete açık. İçerisinde kazılardan çıkan o döneme ait eserlerin sergilendiği imitasyon müzemiz var. Ayrıca bu müzemiz dalında belki Türkiye'de üç müzeden biri olma özelliğini taşıyor" dedi.