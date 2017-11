Tekkeköy Belediyesi, Bir Aileyi Sıcak Yuvaya Kavuşturdu

Tekkeköy Belediyesi zor şartlar içerisinde yaşamaya çalışan bir aileye prefabrik ev verdi.

Sosyal belediyecilik anlayışını her alanda gerçekleştirmeye çalışan Tekkeköy Belediyesi, ilçe halkının her zaman yanında olmaya ve vatandaşlarına her konuda destek sağlamayı sürdürüyor. İhtiyaç sahiplerine her ay erzak yardımı, kış aylarında yakacak yardımı, ramazan aylarında gıda yardımı, tekerlekli sandalye, ev tadilatı ve onarımı, hasta bakım yardımı, sıcak yemek yardımı, evde kuaförlük hizmeti gibi daha bir çok yardım faaliyetlerinin yanında oturulamayacak durumdaki evlerin yerine prefabrik ve konteyner evler yaparak ailelere sıcacık yaşanabilir mekanlar kazandırıyor. Bu kapsamda Tekkeköy Belediyesi yaşamanın zor şartlar içerisinde hayatlarını sürdürmeye çalışan bir anne ile evladını sıcacık bir yuvaya daha kavuşturdu.

Sosyal Belediyecilik anlamında örnek bir Belediyecilik anlayışı sergilediklerini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bugüne kadar ilçemizde on dört adet prefabrik ev inşa edilerek ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ettik. İlçemizde yaşayan tüm halkımızın en iyi şartlarda hayatını idame ettirebilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize ayrı bir hassasiyetle yaklaşıyor ve her durumda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Yiyecek, giyecek, sağlık, gıda ve daha birçok yardımın yanında ihtiyaç sahibi ailelerimizin oturulamayacak durumdaki evlerinin yerine prefabrik evler inşa ederek sıcacık yuvalarda hayatlarını devam ettirmelerini sağlıyoruz. İlçemizde üç buçuk yıl içerisinde tadilat, onarım, bakım, malzeme yardımı, konteyner ve betonarme evlerin yanında on dört adet prefabrik ev yaparak ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ettik. Bugün burada yaşamanın imkansız olduğu zor şartlar içersinde hayatlarını sürdürmeye çalışan bir ana ile evladını sıcacık bir yuvaya daha kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim bu ailemize yeni sıcak yuvalarında mutlu huzurlu bir yaşam sürdürmeyi nasip etsin. Yapmış olduğumuz insan odaklı hizmetlerimizin karşısında ailelerimize vatandaşlarımıza bir nebze olsun yardımcı olmak, hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı ve projelerimizi sürdüreceğiz. Mahallelerimizde yapmış olduğumuz sosyal doku anketi çalışmaları neticesinde evleri oturulmayacak durumda olan bütün ailelerimizi sıcacık, huzur dolu evlere kavuşturmaya bugün olduğu gibi bugünden sonrada devam edeceğiz" dedi.