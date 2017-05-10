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TEKKEKÖY BELEDİYESİ VE BORÇLARI

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İSMAİL BAŞARAN

Samsun Tekkeköy Belediyesi CHP Meclis Üyesi Tansu Çıkış, ilçe belediyesinin 40 milyon lira borcu bulunduğunu belirtti.

Bu nedenle de mülkiyetinde bulunan arazi ve taşınmazların borç karşılığında özel sektöre ya da kamuya satışının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Peki bu uygulama sadece Tekkeköy’de mi var?

Bu durumun açığa çıkması için belediyelerin gelir ve giderlerinin incelenmesinden geçmektedir.

Bunu kim yapacak?

Samsun’daki ilçe belediyeleri AK Parti’lidir.

Haliyle Başkanlar da AK Parti’li.

Sorarım size AK Parti’li belediyelerin hesaplarını inceleyebilecek yürekli insanlar var mıdır?

İnceleyemezler. Çünkü işlerin kimlere yaptırıldığı ortaya çıkar.

Bu durum da haliyle önümüzdeki seçimler için çok önemlidir.

Tabi OHAL ile yönetilen Türkiye’de seçimler yapılabilirse.

15 Temmuz’dan sonra Türkiye’den kaçanlar nasıl yakalanmadıysa bundan sonra da birileri çıkarlar seçimleri de iptal edebilirler.

Gerçi seçim yapılsa ne olur ki?

Bir söz vardır:

Seçim sonuçları sandığa atılan oylarla değil sandıktan çıktığı söylenen oylarla belirlenir.

Bu tamamen de Türkiye için söylenmiş bir sözdür.

YILMAZ’A TEPKİ Mİ VAR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın Samsun'a yaptığı gezi sönük geçmiş.

Köy yolları yapılmayan vatandaşlar, sosyal medya aracılığıyla Yılmaz’a yüzlerce tepki mesajı göndermiş.

İşin bir başka boyutu da damadı FETÖ şüphelisi olan Topbaş'ın ziyareti manidar bulunmuş vatandaşlar tarafından.

Belki de bu nedenle ziyarete katılmayan belediye başkanları "çağrıldık ama işimiz vardı" demişler.

Peki, bu ne şimdi?

Şu anlamı çıkarabilir miyiz:

Alt Belediyeler her ne kadar AK Partili ise de yine AK Parti’li Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’a tepkili mi?

Eğer tepki ise FETO ile mi?

Yerel yönetim seçimleri öncesinde AK Parti Genel Merkezine “Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir başka kişinin ismini düşünün” mesajı mı?

Eğer böyle bir durum olursa AK Parti’de suların bulandığını mı düşünmek gerekir?

BAHÇELİ VE MHP

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Bize tuzak kuranları yok sayacağız” demiş.

İyi de bu yok sayılacaklar acaba dün Devlet Bahçeli ile birlikte değiller miydi?

Yoksa Devlet Bahçeli’nin kendilerini bırakıp AK Parti’ye destek oldukları için mi yanında değiller.

Dün birlikte olduğun kişileri gafil demek ve partiden dışlamak siyasete yakışır mı acaba?

“Benim yanımda iseniz varsınız yoksa kapı dışarı” mı siyaset?

Bahçeli dünkü konuşmasında CHP’yi eleştirdi, kendi partisinde kendisine karşı gelenleri de neredeyse yerden yere vurdu.

Dün birlikteki yol arkadaşlarını siyasi çıkarları için başka yerleri desteklediklerine dikkat çekti.

Ancak kendisinin nereyi ve kimi  desteklediğini çok çabuk unutuyor insan.

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