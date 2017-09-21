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Tekkeköy Belediyesinden Okul Kantinlerine Sıkı Denetim

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Tekkeköy Belediyesinden Okul Kantinlerine Sıkı Denetim
Tekkeköy Belediyesi zabıta ekipleri yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul kantinlerini denetledi.

Tekkeköy Belediyesi zabıta ekipleri yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul kantinlerini denetledi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Tekkeköy Belediyesi zabıta ekipleri okullardaki kantinlerin denetimlerini arttırdı. Öğrencilerin sağlıklı beslenebilmesi için kantinlerde satılan ürünlerden ortamın temizliğine kadar tüm ayrıntılar dikkatlice kontrol edildi.

Öğrencilerin sağlığının her şeyden önemli olduğunu ve öğrencilerin gelişimi için sağlıklı beslenmelerini önemsediklerini belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Çocuklarımızın fiziki ve sosyal şartları elverişli okullarda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak için yaptığımız çalışmaların yanı sıra evlatlarımızın okulda geçirdikleri süre içerisinde sağlıklı beslenmeleri için kantinleri sürekli denetliyoruz. Belediyemiz zabıta ekipleri denetimlerde kantinlerin fiziksel durumu, alet ve ekipmanları, personel kriterleri, gıdaların saklama koşulları, temizliği, hijyeni, satılan ürünlerin son kullanma tarihi gibi daha birçok konu kontrol ediliyor. Kontrollerde kantin işletmecilerinin satılan ürünleri iyi koruması, hijyen koşullarına uymaları, muayenelerin eksiksiz yerine getirmeleri gibi pek çok konudaki çalışmaları bizleri oldukça memnun etti. Bizler kadar kantin işletmecilerimiz de bu konuda çok hassasiyet gösteriyorlar. Bu hassasiyetlerinden dolayı kantin işletmecilerimizi ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Çocuklarımızın, evlatlarımızın gelişimi ve büyümesi için en önemli konular arasında yer alan sağlıklı beslenebilmeleri için ekiplerimizin kantin denetimleri aralıksız devam edecek" dedi.

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