Tekkeköy sokaklarına 'oksijen' depolanıyor

Tekkeköy Belediyesi hızla ilerleyen yapılaşmaya karşı ilçeyi yeşille bütünleştirmek için dört bir yana oksijen deposu ağaçlar ve fidanlar dikmeye devam ediyor

Tekkeköy Belediyesi hızla büyüyen ve gelişen aynı zamanda da yapılaşma ile her geçen gün çok katlı binalarla kaplanan ilçeyi modern görünümün yanında yeşilin büyüleyici güzelliği ile bezemek için uygun olan tüm kaldırım ve orta refüjlere ağaçlar dikiyor.

TEKKEKÖY YEŞİLE BÜRÜNÜYOR

Yeşil bir Tekkeköy için ilçe merkezindeki sokaklar, caddeler ve mahalle aralarındaki kaldırımlara, orta refüjlere ağaçlar ve fidanlar dikerek ilçenin nefes almasının yanında modern görünümü yeşille bütünleştirmeyi sağladıklarını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemiz sınırlarında belirlenen noktalara binlerce fidan diktik. Bunun yanında özellikle ilçe merkezinde yeşil alanları arttırmak, ağaç sayısını çoğaltmak için özel bir çalışma yürütüyoruz. Bilindiği gibi ağaçlar hoş görünümünün yanında birer oksijen deposudur" dedi.