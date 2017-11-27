Tekkeköy’de Çevre Ve Temizlik Konusunda Farkındalık Hareketi

Tekkeköy Belediyesi ile Tekkeköy İlk-Ortaokulu ilçede çevre ve temizlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerle birlikte pankartlar eşliğinde...

Tekkeköy Belediyesi ile Tekkeköy İlk-Ortaokulu ilçede çevre ve temizlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerle birlikte pankartlar eşliğinde yürüyüş düzenledi.

Tekkeköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Tekkeköy İlk-Ortaokulunun ilçede çevre ve temizlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledikleri etkinlik kapsamında öğrenciler ilçe merkezindeki ana caddede ellerinde pankartlar, çöp poşetleri ve sloganlar eşliğinde yerdeki çöpleri topladı.

İlçe merkezinde renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte öğrenciler cadde üzerindeki vatandaşlara ve iş yerlerine kendi hazırladıkları el broşürlerini dağıtarak herkesi temizlik konusunda duyarlı olmaya davet etti. Tekkeköy merkez ana cadde başında başlayan etkinlik ilçe meydanında öğrencilerin "Amcalar, teyzeler yerlere çöp atıyorsak çöp kutuları neden var?", "Temiz bir Tekkeköy istiyoruz", "Çöpler çöp kutusuna", "Geri dönüşüm çevre dostudur" sloganları ile hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle son buldu.

"Geleceğimiz için çevremize duyarlı olalım"

İlçede belediye olarak geri dönüşüm, temizlik ile çevre konularında birçok proje ve etkinliğe imza attıklarına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Tekkeköy Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okullarımız, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız ile diyalog içerisinde çevre, temizlik ve geri dönüşüm gibi farlı onlarca konuda projeyi ve çalışmayı hayata geçirdik. Birlikte yaşadığımız çevrenin temiz olması hepimiz için çok ama çok önemli. Hem sağlık hem de çevrenin geleceği için etrafa atılan çöplerin olumsuz etkileri dikkat edilmesi gereken önemli hususların başında geliyor. Özellikle çevremizi korumamız çöpleri, sigara izmaritlerini etrafa değil çöp kutularına atmamız ilk aşama olmalı. Ardından kağıt, cam, plastik, pil, atık yağ gibi geri dönüştürülebilecek tekrar kullanılabilecek malzemelerin çöpe değil geri dönüşüm kutularına atılması konusunda herkes duyarlı olmalı. Bizler hem kendimizin hem de tüm canlıların yaşadığı çevreyi bilinçsiz bir şekilde yok ediyoruz. Bugün burada Tekkeköy İlk- Ortaokulumuz ile birlikte düzenlediğimiz etkinlik ile vatandaşlarımızı temizlik ve geri dönüşüm konusunda duyarlı olmaya davet ederek farkındalık oluşturduk. Okul müdürümüze, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize böyle hassas ve herkesi ilgilendiren bir konuda duyarlı olup diğer insanları da duyarlı olmaya davet eden bir farkındalık çalışması yaptıkları için teşekkür ediyorum" dedi.