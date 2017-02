Tekkeköy’de Eğitime Dev Yatırımlar

Tekkeköy Belediyesi, son üç yıl içerisinde eğitimde dev yatırımlara imza attı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, her konuda olduğu gibi, eğitimde de Tekkeköy'ü marka yapmaya kararlı olduklarını söyledi. Eğitimin her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayan Başkan Togar, "İlçemize yapılacak her türlü eğitim yatırımında taşın altına elimizi koyarak, üstümüze düşen görevleri en iyi şekilde yerine getiriyoruz'" dedi.

"Eğitim yuvası sayısını kat kat arttırdık"

Tekkeköy'ün AK Parti iktidarıyla buluşmasıyla birlikte ilçenin son üç yıl içerisinde eğitim alanında çok büyük ve önemli yatırımlarla buluştuğunu ifade eden Başkan Togar, "Tekkeköy'ü eğitim alanında örnek ve adından söz ettiren bir ilçe haline getirdik. Özellikle son üç yıl içerisinde eğitim yuvası sayısını kat kat arttırdık. Aydınlık yarınlarımızın asıl sahibi çocuklarımızın çağın bilgi, beceri ve birikimi ile donatacak fiziki mekanlar her geçen gün artıyor. Yapılan tüm binalar fiziki yapısı, donanımı ve işlevselliğiyle çağın tüm gereksinimlerini bünyesinde barındırıyor. Gelecek nesillerin yetişeceği bu eğitim öğretim kurumlarının ilçemizde inşa edilmesi için üstün çaba sarf ediyoruz. İlçemizde her türlü Eğitim Öğretim kurumunun yapılması için imar düzenlemesi, yer tahsisi, arsa üretilmesi, yatırımcı bulunması, resmi kurum kuruluş ve bakanlıklarla gerekli temasların kurulmasının yanında tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber ediyoruz. Eğitimde marka şehir olma hedefiyle çıktığımız çalışmaların artık meyvelerini bir bir toplamaya başladık. Çocuklarımız, yarınlarımız ve gelecek nesillerimiz için ne yapsak azdır. Evlatlarımıza, gençlerimize, yarınlarımıza bırakacağımız en büyük miras, yapacağımız en güzel ve en önemli yatırım eğitimdir. İlçemizde üç yıl içinde altı büyük eğitim yuvası yükseldi. Bunlardan birincisi Büyüklü Çok Programlı Anadolu Lisesi, ikincisi Sarıyurt İlk-Ortaokulu, üçüncüsü Anadolu İmam Hatip Kız Lisesi, dördüncüsü Anadolu İmam Hatip Erkek Lisesi ve yurdu, beşincisi Atatürk ilkokulu, Altıncısı ise Türkiye'de ilk ve tek olacak olan Tıbbi Cihazlar Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'dir. Bu okullarımız içinde en önemlisi Türkiye'de ilk ve tek olacak olan Cihazlar Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'dir. Kutlukent hizmet binamızı Milli Eğitim Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bakanlığımıza verdik. Geçtiğimiz günlerde devir işlemleri ve imzalar tamamlandı. Yine bunların yanında bir de gençlik külliyesi ilçemizde yükselmektedir. Önümüzdeki Eğitim Öğretim yılında saydığımız tüm okullarımızın tamamı öğrencileri ile buluşarak eğitime başlayacak. Bunların dışında ilçemize yeni eğitim öğretim kurumları kazandırmak için çalışmalarımıza da devam ediyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde ilçemize bir de fakülte kazandıracağız. Fakülte kazandırmakla ilgili tüm alt yapı ve yeterlilik ilçemizde mevcut. Eğitim alanında yapılacak her türlü yatırıma destek vermeyi gelecek adına bir borç olarak görüyoruz ve ona göre hareket ediyoruz" diye konuştu.

"Eğitime her alanda destek"

Son üç yıl içerisinde ilçedeki eğitim öğretim kurumu sayısının beklenenden daha hızlı arttığını belirten Başkan Togar, eğitime bugüne kadar tahsisler ve diğer çalışmalar dahil belediye olarak yaklaşık 6 milyon lira yatırım yaptık. Eğitim öğretim kurumlarının, okulların yapılabilmesi için yer tahsisi, imar düzenlemesi gibi çalışmaların yanında okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda eğitim yuvalarımızın fiziki ve teknolojik ihtiyaçlarını giderdik. Boya, badana, tadilat, bakım onarım işlerini yaptık. Okullarımızın bahçelerini ve çevrelerini düzenleyip peyzajını yaptık. Çocuklarımız artık her türlü donanıma sahip eğitim yuvalarında bilgiyle donatılarak geleceğe hazırlanıyor. Tekkeköy eğitim konusunda alt yapısı güçlü bir ilçe haline geline gelmiştir. Çocuk ve gençlerimizi çağın gerektirdiği şekilde donatarak şehrine, ülkesine, milletine faydalı, başarılı bireyler olarak yetiştirmek en büyük hedefimizdir. İlçemizden bugün olduğu gibi bugünden sonrada her türlü sınavlarda Türkiye ve Samsun birincisi öğrenciler yetişmeye devam edecek " şeklinde konuştu.