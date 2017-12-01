Tekkeköy'de saat kulesi tamam

Tekkeköy Belediyesi Nostalji Park Projesi ikinci etap çalışmaları kapsamında başlatılan saat kulesinin inşaatı tamamlandı.

Osmanlı ve Selçuklu mimarisi, motifleri ve taş işçiliğiyle yapımı tamamlanan saat kulesi ilçenin yeni simgeleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor.

Tekkeköy Belediyesi Nostalji Park Projesi ikinci etap çalışmaları kapsamında tamamlanan saat kulesi hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tarih ve doğanın eşsiz büyüleyici güzellikleri içerisinde yüz yıllık çınar ağaçlarının gölgesinde hayata geçirdiğimiz Nostalji Park Projemizin ikinci etap çalışmaları kapsamında yapımı tamamlanan ve ilçemize yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı kazandıran saat kulemiz ilçemizin yeni simgeleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor” dedi.

TEKKEKÖY'E AYRI GÜZELLİK KATTI

Nostalji Park Projesi’nin ikinci etap çalışmalarının tamamlanmasının ardında şimdi de son etap çalışmalarının başlayacağını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemiz merkezinde hayata geçirmiş olduğumuz Nostalji Park Projemizin ikinci etap çalışmaları kapsamındaki saat kulemizi tamamladık. Selçuklu ve Osmanlı mimarisi ve motifleriyle bezeli olan saat kulemiz taş kaplaması ile tarihi alanla bütünlük sağladı ve muhteşem bir görünüm kazandı. Saat kulemiz aynı zamanda tarihi ve doğal güzellikleri sergileyen Nostalji Parkımızın çehresine ve görünümüne ayrı bir güzellik kattı. Saat kulemizin tamamlanmasının ardından şimdide alanda bulunan Devlet Demir Yollarına ait tarihi binaların restorasyonuna başlayacağız. Tarihi yapılarımızdan büyük olanı müzeye çevireceğiz” diye konuştu.

Osmanlı ve Selçuklu mimarisi, motifleri ve taş işçiliğiyle yapımı tamamlanan saat kulesi ilçenin yeni simgeleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor.