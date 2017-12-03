  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Tekkeköy'de yol hizmetini katladık

»
Tekkeköy'de yol hizmetini katladık
Tekkeköy Belediye Başkanı Togar, "Bu yıl belirlediğimiz hedeflerimizin kat kat üzerinde yol çalışmasını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz "dedi.

Samsun Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. Yol alanında sürdürülen önemli çalışmalar ile ilçenin ulaşım ağının beklenilenin üzerine çıkartıldığına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Bu yıl belirlediğimiz hedeflerimizin kat kat üzerinde yol çalışmasını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Hava şartlarının iyi seyretmesi ve beklenenin üzerinde sıcaklıklarının olması bizlere büyük bir fırsat oldu "dedi. 

Togar, "Ekiplerimizin itinalı bir biçimde ilçemizin 62 mahallesinde farklı alanlarda yürütmüş olduğu çalışmalara hedeflerimizin dışında yeni eklemelerle devam ettik. 2017 yılı için belirlediğimiz yol çalışmalarının neredeyse iki katı hizmeti yılsonuna kadar tamamlamayı başardık. Personelimiz ve tüm ekiplerimiz gerçekten bu anlamda fedakarca çalıştılar. Yollar için seferber oldular ve mesai kavramının sınırlarını zorladılar. Ekip ruhu çerçevesinde ilçenin hizmet beklentisi doğrultusunda birlik beraberlik içinde gayretli ve özverili çalışmamızı çevremize yansıtmayı başardık "dedi. 

HİZMET ATAĞI DEVAM EDECEK 

Tekkeköy'ün her yerine hizmet götürme gayreti içinde olduklarını vurgulayan Togar, " İlçemizin her noktasına, her köşesine konulan taşın, yapılan hizmetin nereye nasıl yapıldığını bilen biri olarak makamlara hiç hapsolmadık. Halkımız ile belediyemizde pazartesi günleri düzenlenen halk günleri dışında diğer zamanlarda da mahallesinde, sokağında, evinde bir araya gelerek taleplerine kulak verdik. Yol çalışmalarımızın dışında ilçemizi sosyal tesisler, spor tesisleri, parklar, yeşil alanlar, hanımlar konakları, eğitim ve kültür binaları gibi her türlü ihtiyarca hitap edecek yapılar ve tesislerle donattık. Çalışmalarımızı farklı alanlarda ara vermeden sürdürerek halkımızın her türlü beklentisini karşılayıp gelecek nesillere hak ettikleri Tekkeköy’ü bırakmak adına ter dökmeye devam edeceğiz” diye konuştu. 

Feride İÇKİLLİ 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'li Zeybek partilileri uyardı02 Aralık 2017 Cumartesi 22:15
  • Tempomuzu yükselteceğiz02 Aralık 2017 Cumartesi 21:45
  • Samsun her yönüyle çekim merkezi02 Aralık 2017 Cumartesi 21:30
  • SAMGİAD'dan OMÜ'ye destek02 Aralık 2017 Cumartesi 18:56
  • Samsun'da "11. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi başladı02 Aralık 2017 Cumartesi 17:11
  • Sanayi yatırımı çok az02 Aralık 2017 Cumartesi 16:52
  • DAVALIK SAATHANE'Yİ VALİYE ANLATTI02 Aralık 2017 Cumartesi 16:25
  • Engellilerin yaşamını kolaylaştırmalıyız02 Aralık 2017 Cumartesi 16:13
  • Eğitime yatırım geleceğe yatırımdır02 Aralık 2017 Cumartesi 15:29
  • Erol Evgin Samsun'a geliyor02 Aralık 2017 Cumartesi 13:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti