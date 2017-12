Tekkeköy'de yol hizmetini katladık

Tekkeköy Belediye Başkanı Togar, "Bu yıl belirlediğimiz hedeflerimizin kat kat üzerinde yol çalışmasını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz "dedi.

Samsun Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. Yol alanında sürdürülen önemli çalışmalar ile ilçenin ulaşım ağının beklenilenin üzerine çıkartıldığına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Bu yıl belirlediğimiz hedeflerimizin kat kat üzerinde yol çalışmasını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Hava şartlarının iyi seyretmesi ve beklenenin üzerinde sıcaklıklarının olması bizlere büyük bir fırsat oldu "dedi.

Togar, "Ekiplerimizin itinalı bir biçimde ilçemizin 62 mahallesinde farklı alanlarda yürütmüş olduğu çalışmalara hedeflerimizin dışında yeni eklemelerle devam ettik. 2017 yılı için belirlediğimiz yol çalışmalarının neredeyse iki katı hizmeti yılsonuna kadar tamamlamayı başardık. Personelimiz ve tüm ekiplerimiz gerçekten bu anlamda fedakarca çalıştılar. Yollar için seferber oldular ve mesai kavramının sınırlarını zorladılar. Ekip ruhu çerçevesinde ilçenin hizmet beklentisi doğrultusunda birlik beraberlik içinde gayretli ve özverili çalışmamızı çevremize yansıtmayı başardık "dedi.

HİZMET ATAĞI DEVAM EDECEK

Tekkeköy'ün her yerine hizmet götürme gayreti içinde olduklarını vurgulayan Togar, " İlçemizin her noktasına, her köşesine konulan taşın, yapılan hizmetin nereye nasıl yapıldığını bilen biri olarak makamlara hiç hapsolmadık. Halkımız ile belediyemizde pazartesi günleri düzenlenen halk günleri dışında diğer zamanlarda da mahallesinde, sokağında, evinde bir araya gelerek taleplerine kulak verdik. Yol çalışmalarımızın dışında ilçemizi sosyal tesisler, spor tesisleri, parklar, yeşil alanlar, hanımlar konakları, eğitim ve kültür binaları gibi her türlü ihtiyarca hitap edecek yapılar ve tesislerle donattık. Çalışmalarımızı farklı alanlarda ara vermeden sürdürerek halkımızın her türlü beklentisini karşılayıp gelecek nesillere hak ettikleri Tekkeköy’ü bırakmak adına ter dökmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Feride İÇKİLLİ