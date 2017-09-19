Tekkeköy’den Bursa ve Çanakkale gezisi

Tekkeköy Belediyesi tarafından iki yıl önce hizmete giren ve Türkiye’nin dört bir yanında birçok belediye tarafından örnek alınan Çanakkale gezi otobüsü her hafta başka bir grubu ecdadın destan yazdığı topraklarla buluşturmaya devam ediyor.

Tekkeköy Belediyesi gezi otobüsü her hafta bir grubu Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı Bursa ile ecdadın dünyaya “Çanakkale geçilmez” dedirttiği topraklarla buluşturuyor. Tekkeköy halkını tarihiyle ve destan yazılan topraklarla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Çanakkale en çetin şartlarda bağımsızlık aşkıyla içindeki iman kuvvetiyle yokluklara ve imkansızlıklara karşı kazanılan tarihin sayfalarına altın harflerle ‘Çanakkale geçilmez’ yazdıran büyük bir zaferdir "dedi.

Başkan Togar, " Atalarımızın vatanı için, milleti için, bayrağı için, bağımsızlığı için gözünü bile kırpmadan canını hiçe sayarak şehadet şerbeti içtiği kanlarıyla destan yazdığı topraklar ile Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı yerleri herkesin gezip görmesi için yaklaşık iki yıl önce başlattığımız gezilerimiz aralıksız devam ediyor. Her Türk evladı atalarının destan yazdığı toprakları gezip görmeli. Geçmişini, tarihini bilen öğrenen bireyler geleceğine daha emin adımlarla ilerler ve sahip çıkar. Bu nedenle bütün evlatlarımızı, analarımızı, babalarımızı, kardeşlerimizi bu topraklara götürerek o ruhu yerinde yaşatmaya çalışıyoruz. Özellikle Çanakkale ve Çanakkale’nin farklı noktalarındaki kahramanlıkları herkes iyi öğrensin diye uzman rehberlerimiz gruplarımıza eşlik ediyor "diye konuştu. E.Caner CABBAR