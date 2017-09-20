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Tekkeköy'e nostaljik saat kulesi

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Tekkeköy'e nostaljik saat kulesi
Samsun Tekkeköy Belediyesi Nostalji Park Projesi ikinci etap çalışmaları kapsamında başlatılan saat kulesinin kaba inşaatı tamamlandı. Başkan Togar, "Kule Osmanlı mimarisi ile yapılıyor "dedi.

Tekkeköy Belediyesi Nostalji Park Projesi ikinci etap çalışmaları kapsamında yapımı devam eden ve kaba inşaatı tamamlanan saat kulesi hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İkinci etap çalışmalarımızın en önemli ayağını oluşturan Selçuklu ve Osmanlı mimarisi ve motifleriyle bezeli olan saat kulemizin taş kaplama işçiliği de başladı. Saat kulemiz aynı zamanda tarihi ve doğal güzellikleri sergileyen nostalji parkımızın çehresine ve görünümüne ayrı bir güzellik katacak "dedi. 

Başkan Togar, "Dört yüzünde de ayrı saatlerin bulunacağı saat kulemiz 8 metreden oluşuyor. En kısa sürede taş işçiliği tamamlanan kulemizin etrafının peyzaj düzenleme çalışmaları kapsamında çeşitli süs bitkileri ile yapıyla bütünleştirilecek. Böylelikle tarihin doğduğu kent sloganıyla başlatılan tanıtım çalışmalarımıza ve turizmin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerimize yeni bir değeri daha katmış olacağız. İlçemizi ziyarete gelen yerli yabancı ziyaretçilerin mutlak uğrayacağı yerler arasına yakında saat kulemizi de olacak” diye konuştu.  Özkan ŞENGÜN 

saat-kulesi-(1).jpgTekkeköy Belediyesi Nostalji Park Projesi ikinci etap çalışmaları kapsamında başlatılan saat kulesinin kaba inşaatı tamamlandı. 

 

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