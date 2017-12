Tekkeköy'ün hastane özlemi son virajda

Tekkeköy'e 250 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi'nin yapılması için Sağlık Bakanı Demircan'dan son talimatları alan Başkan Togar, "Bakanlığa arsayı devredeceğiz. Kısa sürede de yapımı başlayacak" dedi

Samsun'un Tekkeköy İlçesi'nde yaşayan vatandaşların yıllardır beklediği, birçok mağduriyete sebep olan ve ilçenin bitmek bilmeyen yarası haline dönüşen hastane sorunu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın talimatlarıyla artık son buluyor.

Samsun'un doğu tarafına Tekkeköy'e, 250 yataklı Devlet Hastanesi kazandırılması ile ilgili tüm çalışmaları içeren ayrıntılı dosyaları Ekim ayındaki görüşmelerinde Sağlık Bakanlığı'na takdim ettiklerini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Sağlık Bakanımızdan ilçemiz halkının en büyük beklentisi olan hastane müjdesini geçen ay almıştık. Doğup büyüdüğü ilçemize bir devlet hastanesi kazandırılması konusunda bizlere gerekli talimatları vererek, hastane için süreci başlatmıştı" dedi.

SOMUT ADIMLAR ATILIYOR

Başkan Togar, "Geçen hafta Ankara ziyaretlerimizden, Meclis Komisyon çalışmaları sırasında verilen arada ilçemize yapılacak olan hastanenin arazi ve proje çalışmaları ile ilgili son talimatlarını Sağlık Bakanımız Demircan'dan ve konuyu bütün detaylarıyla takip eden AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'tan alarak, ilçemizde yüzyılın özlemini gideriyor olmanın sevinci ve huzuruyla döndük. Bu konuda bizimle aynı heyecanı paylaşan İlçe Kaymakamımız Günay Öztürk'e teşekkür ediyorum. Artık hastane için somut adımları atmaya başlıyoruz. Sağlık Bakanımızın talimatı üzerine ilçemizde arsa çalışmalarımızı tamamladık. Alanı en kısa zamanda Sağlık Bakanlığımıza devrederek, devlet hastanesinin kısa sürede yapılmasını sağlayacağız. Tekkeköylü hemşehrilerimin Devlet Hastanesi özlemi diniyor" diye konuştu.

Başkan Togar, "Sağlık Bakanımız Dr. Ahmet Demircan'a, Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan'a, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a, Milletvekillerimiz Fuat Köktaş'a, Hasan Basri Kurt'a, Orhan Kırcalı'ya ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'a ilçem ve şahsın adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Yaşlı ve hasta hizmetleri aracı göreve başladı

Tekkeköy Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlarını kucaklayan ve sosyal belediyecilik anlayışını her alanda sergileyen örnek hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyor. 'Yaşlı ve Hasta Hizmetleri Aracı' göreve başladı

Tekkeköy Belediyesi, yaşlı ve hasta hizmetlerinde kullanmak üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesine yeni bir araç katarak hizmet çıtasını daha da yükseltti. Maddi imkansızlıklar nedeni ile hastaneye gidebilmek için araç tutamayacak durumda olan ihtiyaç sahipleri, Tekkeköy Belediyesi'nin yeni hizmete sunduğu araç vasıtasıyla artık istediği zaman muayene olmaya ve diğer ihtiyaçlarını görmeye gidebilecek.

HER ADIMDA HİZMET

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Herkesin yıllardır beklediği hizmetleri hayata geçirmek, insanların duasını almak bizlere yetiyor. Elimizden geldiğince herkesin acısını ve mutluluğunu paylaşmaya çalıştık. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her sorununa her derdine kulak verdik. Şimdide ihtiyaç sahibi yaşlı ve hasta kişilerin hastaneye taşınması ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için bünyemize yeni bir araç kattık. Bu aracımız maddi imkanı olmayan ve muayene olmak için hastaneye gidecek hastalarımızı görevli personelimiz eşliğinde evlerinden alıp muayenelerini bittikten sonra tekrar evlerine bırakacak. Sosyal belediyecilik anlamında tüm gereksinimleri yerine getirmeyi başardık. Allah bizleri mahcup etmesin" şeklinde konuştu.