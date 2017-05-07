Tekman’da Tarım Ve Hayvancılık Gelişiyor

Erzurum'un Tekman ilçesinde gerçekleştirilen Sosyal Güvenceye Kayıtsız Kalmayın Projesi meyvelerini vermeye başladı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde gerçekleştirilen Sosyal Güvenceye Kayıtsız Kalmayın Projesi meyvelerini vermeye başladı.

Tekman Ziraat Odası Başkanlığı ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen proje kapsamında yöre çiftçileri modern tarım yöntemlerini kullanmaya başladı. Eski yöntemlerin aksine hayata geçirilen projeyle birlikte modern süt sağım makinelerini kullanan çiftçiler yapılan çekilişle 10 süt sağım makinesi kazandı.

Tekman Ziraat Odası Başkanı Hulusi Turan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Avrupa Birliği destekli projeyle birlikte çiftçilerimize hem eğitim verdik hem de onlara lojistik destek sağladık. Yapılan çekilişle 10 çiftçimize süt sağım makinesi dağıttık. Projemiz haziran ayının sonuna kadar devam edecek ve projemiz sonrasında eğitime katılacak çiftçiler arasında yapılacak olan çekilişte yine 10 çiftçimize daha süt sağım makinesi vereceğiz" dedi.