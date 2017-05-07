  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 13 °C

Tekman’da Tarım Ve Hayvancılık Gelişiyor

» »
Tekman’da Tarım Ve Hayvancılık Gelişiyor
Erzurum'un Tekman ilçesinde gerçekleştirilen Sosyal Güvenceye Kayıtsız Kalmayın Projesi meyvelerini vermeye başladı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde gerçekleştirilen Sosyal Güvenceye Kayıtsız Kalmayın Projesi meyvelerini vermeye başladı.

Tekman Ziraat Odası Başkanlığı ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen proje kapsamında yöre çiftçileri modern tarım yöntemlerini kullanmaya başladı. Eski yöntemlerin aksine hayata geçirilen projeyle birlikte modern süt sağım makinelerini kullanan çiftçiler yapılan çekilişle 10 süt sağım makinesi kazandı.

Tekman Ziraat Odası Başkanı Hulusi Turan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Avrupa Birliği destekli projeyle birlikte çiftçilerimize hem eğitim verdik hem de onlara lojistik destek sağladık. Yapılan çekilişle 10 çiftçimize süt sağım makinesi dağıttık. Projemiz haziran ayının sonuna kadar devam edecek ve projemiz sonrasında eğitime katılacak çiftçiler arasında yapılacak olan çekilişte yine 10 çiftçimize daha süt sağım makinesi vereceğiz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekirdağ’da Gün Doğumu Büyülüyor07 Mayıs 2017 Pazar 10:38
  • Kocasinan Belediyesi’nin Yeni Asfalt Plenti İle Ulaşım Ferahlıyor07 Mayıs 2017 Pazar 10:33
  • Çıldır Gölü Turizme Kazandırılacak07 Mayıs 2017 Pazar 10:33
  • 301 Tıp Öğrencisi Çeşme’de Toplandı07 Mayıs 2017 Pazar 10:33
  • Kültürpark’ta Hıdırellez Coşkusu07 Mayıs 2017 Pazar 10:28
  • Vali Yurtnaç, "Yozgat’ı Türkiye’nin Davosu Yapacağız”07 Mayıs 2017 Pazar 10:23
  • Tekman’da Tarım Ve Hayvancılık Gelişiyor07 Mayıs 2017 Pazar 10:23
  • Karşıyaka’da Hıdırellez Coşkusu07 Mayıs 2017 Pazar 10:23
  • Bayraklı’da Gözleme-ayran Şenliği07 Mayıs 2017 Pazar 10:18
  • Tyb Erzurum Şubesi’nden Kitap Fuarında Şiir Gecesi07 Mayıs 2017 Pazar 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti