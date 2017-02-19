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'Teknik olarak geçtik, şimdi güncelliyoruz'

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'Teknik olarak geçtik, şimdi güncelliyoruz'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, "2007 yılında Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle birlikte teknik olarak başkanlık sistemine geçtik. Artık bu sistemi hükümet modeliyle birlikte güncelleyerek yeni bir döneme geçmeliyiz" dedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nca Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen 74. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili değerlendirmede bulunan Karaaslan, yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden net şekilde ayrıldığı bir yönetim modeline geçileceğini vurguladı.

AYDINLIK TÜRKİYE İÇİN 'EVET'
"2007 yılında Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle birlikte aslında bir anlamda teknik olarak başkanlık sistemine geçtik" diyen AK Partili Karaaslan, "Biz, 2017 yılında artık bu sistemi güncellemeliyiz. Artık bu sistemi hükümet modeliyle birlikte güncelleyerek yeni bir döneme geçmeliyiz. Çünkü uygulamalar birbirini desteklemiyor. Dolayısıyla bir güncelleme yaşanacak ve 16 Nisan'da inşallah biz bu oylamadan çıkacağız" dedi. "Türkiye'nin geleceği için daha parlak yarınlar için çocukların, torunların yaşayacağı daha aydınlık bir ülke için 'evet' diyeceklerini" belirten Karaaslan, bunun sadece AK Parti'nin değil Türkiye'nin meselesi olduğunu vurgulandı.

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