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Teknokentlere Geçişlerde Akademik Başarı Söyleşisi

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Teknokentlere Geçişlerde Akademik Başarı Söyleşisi
Harran Üniversitesinin kuruluşunun 25'inci yılı etkinlikleri çerçevesinde "Teknokentlere Geçişlerde Akademik Başarı" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Harran Üniversitesinin kuruluşunun 25'inci yılı etkinlikleri çerçevesinde "Teknokentlere Geçişlerde Akademik Başarı" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesinden Prof. Dr. Salih Zeki Yıldız ve aynı üniversiteden Yrd. Doç. Dr. Ali Doğru tarafından gerçekleştirilen söyleşiye, Şanlıurfa Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Üniversite Genel Sekreteri Teknokent Gen. Kurul Üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Akif Nacar, dekanlar, sanayiciler, üniversitemiz öğretim üyeleri, yüksek lisans, lisans öğrencileri ve Teknokente proje sunan girişimciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Şanlıurfa Teknokent Gen. Müd. Öğr. Gör. Uz. Hasan Aydoğdu Konuşmasında Teknoparkın tanımı, birimleri ve 4691 sayılı yasanın sağladığı muafiyetlerden bahsetti. Proje başvurularının nasıl yapılacağını anlattı.

Fen Edebiyat Fakültesi Büyük Anfide gerçekleşen söyleşide konuşan, Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın," Toplumumuzda bir olgu ilk çıktığında zor kabul edilir. İnsanlarımız biraz daha bana maddi getirisi olacak mı fikirlerini ön plana çıkarıyor. Bu düşünceyi yıkmaya çalışıyoruz. Allah, "Ne çalışırsanız, onun karşılığını göreceksiniz" der. Yöremizde biraz daha çalışmadan para kazanma yolunu tercih edenler var. Çalışmadan para kazanmak olmaz. Batıda faiz vardır. Onunda çok götürüleri vardır. Duran parayı bankalar kolay kolay yedirmezler. İslamda da zekat duran paranın cezasıdır. Parayı tutmazsak işler o zaman yürür. Devlet proje yapanlara destek oluyor. 30 sene önce böyle şeyler yoktu. Biz ülke olarak bu fırsatı değerlendirmeli ve geliştirmeliyiz" dedi.

Program sonunda söyleşiyi gerçekleştiren Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Zeki Yıldız başarı hikayelerinden bahsederek " Şirket kurmanın kolay olduğunu, esas olan şirketin hayatiyetini devam ettireceği esasların iyi belirlenmesi gerektiği, proje yaparken ürün hammaddesinin ülkemizde olanların seçimine dikkat edilmesi gerektiği, akademisyenlerin sanayiciyi ziyaret etmesi gerektiği ve diyalogların sıcak tutulmasına özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Salih Zeki Yıldız, "İnsanlara bahşedilen en önemli değer ömürdür. Ömrümüzü nasıl değerlendirdiğimizi, neler yaptığımızı her zaman sorgulamalıyız. Mutlaka eserlerimizle öne çıkmalıyız. Herkes kendine göre eser otaya koyuyor. Ama bunların fayda katsayısını ölçüp daha yararlı ne yapabilirimin sorgusunu kendimize sormamız lazımdır" dedi.

Günün anısına Sakarya Üniversitesinden Prof. Dr. Salih Zeki Yıldız ve Yrd. Doç. Dr. Ali Doğru'ya, Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın tarafından plaketleri verildi.

Teknokentlere Geçişlerde Akademik Başarı Söyleşisi

Teknokentlere Geçişlerde Akademik Başarı Söyleşisi

Teknokentlere Geçişlerde Akademik Başarı Söyleşisi

Teknokentlere Geçişlerde Akademik Başarı Söyleşisi

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