Teknoloji Ve Tasarım Bir Arada

Van merkez İpekyolu ilçe sınırları içerinde bulunan Tunca Uras Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, teknoloji ve tasarımı bir arada kullanarak, güzel bir...

Van merkez İpekyolu ilçe sınırları içerinde bulunan Tunca Uras Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, teknoloji ve tasarımı bir arada kullanarak, güzel bir çalışmaya imza attı.

Van'da esnaflar tarafından yapılan ve büyük beğeni kazanan "Şemsiyeli Sokak'tan sonra, öğrenciler tarafından yapılan'Şemsiyeli Sınıf" büyük ilgi gördü. Tunca Uras Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, şemsiyeleri kullanarak, sınıflarına farklı bir güzellik kazandırırken, yapılan çalışma okul idaresi tarafından da takdirde karşılandı. Tunca Uras Ortaokulu Teknoloji tasarım öğretmeni Recep Ezen, kendi sınıfını klasik sınıf ortamından uzaklaştırıp, sınıfı görsel olarak daha canlı, öğrencilerin ilgi ve dikkatini çekecek bir ortam haline getirmek için sınıfını öğrencilerle beraber yaptığı minyatür şemsiyelerle renklendirdiğini belirterek, bu çalışma ile farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Ezen, ayrıca yaptıkları bu çalışmayla okul-sınıf vandalizmin (sınıf ortamının tahribatı)nın önüne geçmeyi, böylelikle okul araç ve gereçlerine zarar veren öğrenci yerine sınıfı kendine ait hisseden öğrenci profili oluşturmayı amaçladıkların söyledi.