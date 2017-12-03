Teknolojide De Engel Tanımayacaklar

Engelli gençlerin teknoloji alanındaki iş sahalarında kendilerine fırsat yaratabilmeleri için eğitim alacakları Balçova Belediyesi Engelsiz Teknoloji Eğitim...

Engelli gençlerin teknoloji alanındaki iş sahalarında kendilerine fırsat yaratabilmeleri için eğitim alacakları Balçova Belediyesi Engelsiz Teknoloji Eğitim Merkezi (BETEM) açıldı.

Balçova Belediyesi, geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan Engelli Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde yeni bir eğitim ofisi açtı. Engelli gençlerin teknolojiyle ilgili iş sahalarında kendilerine fırsat yaratabilmelerini amaçlayan proje ile Balçovalı Gençler, gelecek vaat eden teknoloji sektörüne adım atmış olacak. Sadece engelli gençlerin yararlanacağı BETEM'de; yazılım ve veritabanı, grafik-tasarım, web tasarımı, 3D modelleme uzmanlığı ve Teknik İngilizce dersleri verilecek. Üniversite mezunu ve teknolojik gelişmelere yatkın gençler arasından seçilen kursiyerlere 9 ay boyunca alanında uzman eğitmenler tarafından ders verilecek.

BETEM'in açılış töreninde konuşan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Engelli diye bir kavramın ortadan kalkması için yılmadan mücadele ettiklerini belirterek "Bu hafta tüm dünyada Engelliler Haftası kutlanıyor. Biz engelli insanların yılda bir hafta hatırlanmasına karşıyız. Onlar fırsat verildiğinde hatırlanmaya ihtiyaçlarının olmadığını çok güzel örnekler ile gösteriyorlar. Bu nedenle bizlerden farklı olan gençlerimize değişik iş alanları açıyoruz, değişik aktiviteler düzenliyoruz. Daha önce Down Sendromlu kardeşlerimiz için Engelsiz Şekerleme Projesi başlattık. Burada nikah şekerleri yapıp sattılar. Daha sonra yine bu çatı altında Engelsiz Cafemizi açtık. Yine gençlerimiz çalışarak para kazanıyorlar. Şimdi de geleceğin teknoloji uzmanları için BETEM'i açtık. Eminim ki ileride çok başarılı işlere imza atacaklar" diye konuştu.