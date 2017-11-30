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Teknopark A.ş. Yönetimi Toplandı

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Teknopark A.ş. Yönetimi Toplandı
Muğla TEKNOPARK Yönetici A.Ş. 2017 yılı Olağanüstü toplantısını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senato toplantı salonunda kurucu ortakları ile...

Muğla TEKNOPARK Yönetici A.Ş. 2017 yılı Olağanüstü toplantısını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senato toplantı salonunda kurucu ortakları ile toplandı. Toplantı, TEKNOPARK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vali Esengül Civelek başkanlığında yapılırken, olağanüstü toplantıda Divan Başkanlığı'na Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Akça getirildi.

Toplantının açılışında konuşan Vali Esengül Civelek, Devletin TEKNOPARK'lara hem mali, hem de altyapı olarak destek verdiğini açıkladı. Bir yıllığına seçilen Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporlarının okunmasının ardından Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kentsel Tasarım ve mimari Avan Projesi Değerlendirme sonuç raporu sunumu yapıldı. Mimarlık firması yetkilileri tarafından yapılan sunumda tesisat tasarımı tanıtılırken, önümüzdeki günlerde binaların uygulama ve mimari planlarının yapılacağı açıklandı.

10 milyon TL sermaye ile kurulan ve 52 kurucu ortağı bulunan TEKNOPARK Yönetici A.Ş.'nin 10 milyon TL sermayesini teşkil eden her biri Bin TL değerinde 10 bin adet bastırılan nama yazılı pay senetleri kurucu ortaklara dağıtıldı. Olağanüstü toplantıda yeni yönetim kurulu üyeleri seçimi de gerçekleşirken, verilen önergede mevcut yönetimin görevine devam etmesi oy birliği ile kabul edildi.

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