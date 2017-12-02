Teknosab’da İlk Fabrika Bir Yıl Sonra

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TEKNOSAB'ı ziyaret etti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TEKNOSAB'ı ziyaret etti. Özlü, "Bursa imalat sanayiinde Türkiye ölçeğinde en fazla pay alan ilk 3 sırada. Bursa'yı daha da büyüteceğiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bakan Faruk Özlü, Vali İzzettin Küçük, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve kent protokolüyle birlikte Bursa Teknoliji Organize Sanayi Bölgesi'ni (TEKNOSAB) ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Faruk Özlü, "Bakanlığımızı ilgilendiren konularda burada istişarelerde bulunuyoruz. Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi projesi, çok özel bir projedir. Türkiye'de tek ve ilk özel projedir. Bu proje kapsamında burada bilgi aldık. Projenin gidişatını değerlendirdik. Biz bakanlık olarak bu projeyi destekliyoruz. TEKNOSAB projesi inşallah gelecek yıl sonuna kadar önemli mesafeler kat etmesini ve burada ilk fabrikaların kurulduğunu göreceğiz" dedi.

Gökmen Havacılık Kulübü ile TEKNOSAB'ın ve bakanlığımız kuruluşu TUBİTAK'ın müşterek çalışmasına karar aldıklarının altını çizen Bakan Özlü, "Biz bakanlık olarak destekleyeceğiz. Sürdürülebilirlik noktasında TEKNOSAB yönetimi destekleyecek. Dolayısıyla bugün Bursa'da nitelikli sanayinin ileri teknolojinin geliştirilmesinin altyapısını oluşturan çok önemli bir projeyi değerlendirmiş olduk. Bursa'nın geleceği çok parlak. Bugün de çok iyi, inşallah gelecek bugünden çok daha iyi olacak. Ben Bursa'daki sanayimizin kendi teknolojisini üreteceğine inanıyorum. Dünya'da da çok ciddi bir merkez olacağına inanıyorum. Zaten biliyorsunuz, dünyada şehirler yarışıyor ülkeler yarışmıyor. Bursa bu yarışta en ön sıralardaki yerini koruyacak. Zaten bugün baktığımızda Bursa, imalat sanayisi içerisinde Türkiye ölçeğinde en fazla pay alan ilk 3 il arasındadır. Dolayısıyla bu sanayi altyapısında inşallah, ileri teknoloji enjekte ederek Bursa'yı daha da büyüteceğiz. Daha yüksek, katma değer ürünler üreteceğiz. Daha fazla büyüyen, daha fazla ihracat yapan ve daha fazla zenginleşmiş bir Bursa göreceğiz" diye konuştu.