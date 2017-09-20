Teksan Es-es’e Desteğe Devam Edecek

Eskişehirspor yönetimini ziyaret eden Teksan Sanayi Sitesi yönetim kurulu üyeleri, destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Eskişehirspor yönetimini ziyaret eden Teksan Sanayi Sitesi yönetim kurulu üyeleri, destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Teksan Sanayii Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Karamanlı, 2. Başkan Fatih Özdilek ve Denetim Kurulu üyesi Seyfettin Çalışkan, Eskişehirspor'u ziyaret etti. Vali Hanefi Demirkol tesislerinde gerçekleşen ziyarette, Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu ve stadyumdan sorumlu Asbaşkan Refik Karaçay hazır bulundu. Teksan Sanayii Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Karamanlı, Eskişehirspor'un daima arkasında olduklarını ve destek vereceklerini belirterek, bundan sonraki maçlar için başarılar diledi. Başkan Sinan Özeçoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Teksan Sanayii Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Karamanlı ve üyelere teşekkür etti.