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Teksüt, Afrika Pazarında

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Teksüt, Afrika Pazarında
Balıkesir'in Gönen ilçesinde üretim yapan ve ABD, Ortadoğu, Uzadoğu ile Türki Cumhuriyetlere ihracat gerçekleştiren Teksüt firması, Libya'ya ihracat gerçekleştirerek...

Balıkesir'in Gönen ilçesinde üretim yapan ve ABD, Ortadoğu, Uzadoğu ile Türki Cumhuriyetlere ihracat gerçekleştiren Teksüt firması, Libya'ya ihracat gerçekleştirerek Afrika pazarına girdi.

450 kişiye istihdam sağlayan süt sanayi sektörünün dev kuruluşlarından Teksüt; ABD, Ortadoğu, Uzakdoğu, Avrupa ve Türki Cumhuriyetlerinden sonra ürünleri ile Afrika pazarında adından söz ettirecek.

Şirket, Libya ihracatıyla Afrika'ya açılırken şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık "Cezayir, Fas ve Moritanya ile görüşmelerimiz neticelenmek üzere. Bu ülkeler ile de ticaret hacmine başlayacağız" dedi.

Libya'ya ilk seferde 20 konteynır ihracat yaptıklarını da bildiren Arınık, ülke genelinde süt sanayi sektörünün ihracatında artış olduğuna değinerek, "Türkiye, 5-10 yıl öncesine kadar süt tozu ve tereyağı gibi süt mamullerini ithal ederken, bugün ihracatıyla ön planda. Devletimizin süt tozu ve tereyağı ithalatına yasak getirmesi, bunun yanında iç piyasada süt üretiminde yüzde 50'lik artışın olması etkili oldu. Süt ve süt mamulleri ihracatında çok doğru politika izledi. 2017 Ocak ayına kadar süt sanayicisine ihracat teşviği verilmesi de dış pazara açılmamızda önemli paya sahip" dedi.

Arınık, 15 Mayıs Pazartesi günü 4 gün sürecek Çin Gıda Fuarına stantlarıyla katılacaklarını, amaçlarının Çin pazarına girmek olduğunu söyledi.

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