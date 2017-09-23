Tekvando Hakemleri Dünya Evine Girdi

Antalya'da düzenlenen tekvando seminerinde tanışan çift, Eskişehir'de dünya evine girdi.
Geçtiğimiz yıl Antalya'da düzenlenen hakemlik seminerine katılan tekvando hakemleri Osman Benzer ve Büşra Pamuk, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Eskişehir'de dünya evine giren çiftin mutlulukları gözlerinden okundu. Başarılı hakemler, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tekvando sporcuları ile hakemlerine teşekkür ettiler.
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