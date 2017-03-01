Tekvando Müsabakaları Sona Erdi

Şanlıurfa'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2016-2017 eğitim öğretim yılı tekvando gençler ve yıldızlar müsabakaları...

Şanlıurfa'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2016-2017 eğitim öğretim yılı tekvando gençler ve yıldızlar müsabakaları sona erdi.

GAP Arena spor salonunda gerçekleşen müsabakaya 25 okul 100 sporcu katılarak yoğun ilgi gösterdi. Tekvandocuların kıyasıya mücadele ettiği ikili müsabakalarda Genç Kızlar grubunda Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Kız Lisesi şampiyon olurken Genç Erkeklerde Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Yıldız kızlar grubunda ise Şerif Özden Başarı Ortaokulu şampiyon olurken müsabakanın heyecanlı geçtiği Yıldız erkeklerde Göbeklitepe Ortaokulu şampiyon oldu. Sporcuların Taekwondo'ya yoğun ilgi gösterdiğini belirten Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, gün geçtikçe gençlerin farklı spor branşlarını tanımaya başladığını vurguladı. Kupa takdimi öncesi açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, "Geçlerimiz çok enerjik enerjilerini spor ile harcarlarsa eminim ki sporla çok güzel güçleneceklerdir. Bu süreçte her zaman dile getirdiğimiz gibi okullarımızın beden eğitimi öğretmenlerine büyük iş düşüyor. Öğretmenlerimizden şu ricamız var okul sporlarını ellerinden geldiğince takip etsinler müsabakaları kaçırmasınlar çocuklarımızı farklı branşlara da yönlendirsinler" şeklinde konuştu.

Dereceye giren okulların madalya ve kupalarını il müdürü Keşküş ve şube müdürü Murat Bağış takdim etti.