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Tekvando Turnuvasında Pursaklar 2 Altın Madalya Kazandı

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Tekvando Turnuvasında Pursaklar 2 Altın Madalya Kazandı
4. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na 3 sporcu ile katılan Pursaklar Belediyespor Kulübü, 2 altın madalya kazandı.

4. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na 3 sporcu ile katılan Pursaklar Belediyespor Kulübü, 2 altın madalya kazandı.

Antalya'da 50 ülkenin katıldığı turnuvada 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Pursaklar Belediyespor Kulübü sporcuları, "tebessüm şehri" Pursaklar'ı başarı ile temsil etti. Performanslarıyla yarışmaya damga vuran Pursaklarlı sporcular Kamer İlayda Çakıcı ile Özkan Kürşat Başarır altın madalya kazandı. Pursaklar Belediyesini başarılı bir şekilde temsil eden sporcular, performanslarıyla büyük takdir kazandı.

Antrenör Talha Demir, desteklerini esirgemeyen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e teşekkür ederek, "Bu başarıda Sayın Başkanımızın ve diğer yöneticilerimizin desteği çok önemli. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Pursaklar'ı başarılı bir şekilde temsil edip madalyalarla ilçemize döndüğümüz için mutluyuz. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

6-10 Mart tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nın hazırlıklarına başlayan sporcular, disiplinli bir şekilde antrenmanlarına devam ediyor.

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