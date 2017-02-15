Tekvando’da Madalya Yağmuru

Türk tekvandocular, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na da puan veren 4. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 53'ü altın 197 madalya kazanmayı...

Türk tekvandocular, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na da puan veren 4. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 53'ü altın 197 madalya kazanmayı başardı.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun ev sahipliğinde 10-14 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen 4. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na müsabaka dalında 46 ülkeden 1468, poomse dalında ise 8 ülkeden 388 sporcu katıldı. Türk sporcular, turnuvayı 53'ü altın, 49'u gümüş ve 95'i bronz olmak üzere 197 madalya ile tamamladı.

2020 yolunda önemli puanlar

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 2017 yılı içerisinde Avrupa kıtası üzerinden en çok puan veren açık turnuvada büyükler kategorisinde mücadele eden sporcular 20 olimpiyat puanı kazanabilmek için mücadele etti. Nur Tatar, İrem Yaman, Sude Bulut ve İpek Çidem'in altın madalya kazandığı büyükler kategorisinde Türk sporcular toplamda 4'ü altın, 4'ü gümüş ve 7'si bronz olmak üzere 15 madalya kazandı. Büyükler kategorisinde mücadele eden sporcularımız, önemli olimpiyat puanlarını hanelerine yazdırmayı başardı.

Türk sporcular, gençler kategorisinde 8'i altın, 7'si gümüş ve 22'si bronz olmak üzere 37 madalya elde etti. Yıldızlar kategorisinde ise Türk sporcular, 9'u altın, 14'ü gümüş ve 30'u bronz olmak üzere 53 madalyanın sahibi oldu. Poomse kategorisinde ise Türk sporcular, 32'si altın, 24'ü gümüş ve 36'sı bronz olmak üzere 92 madalya kazandı.

Türk sporcular, 4-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 5. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda 26'sı altın, 25'i gümüş ve 67'si bronz olmak üzere 118, 3. Avrupa Minikler Tekvando Şampiyonası'nda ise 7'si altın, 9'u gümüş ve 17'si bronz olmak üzere toplam 33 madalya kazanmıştı.

Şahin: "Türkiye'nin ne kadar güvenli olduğunu gösterdik"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, çok başarılı bir organizasyonu geride bıraktıklarını söyledi. Başkan Şahin, "Bu yıl 4'ncüsünü gerçekleştirdiğimiz 4. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nı büyük bir katılım ve başarı ile noktaladık. WTF ve ETU nezdinde yaptığımız çalışmalar sonucunda Turkish Open, G2 kategorisinde düzenlenerek 2017 yılında Avrupa'nın en çok puan dağıtan açık turnuvası oldu. Biz bu girişimlerimizle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda sporcularımızın önüne büyük bir fırsatı getirdik. Ev sahipliğimizde sporcularımız da 2020 yolunda hanelerine önemli puanları kazanmayı başardılar. Turnuvaya katılan tüm sporcu kardeşlerimizi, antrenörlerini ve kulüplerini tebrik ediyorum. Geniş çaplı bir turnuvaya ev sahipliği yaptık. Türkiye'nin güvenliğe inanarak ülkemize gelen tüm ülkeleri en iyi şekilde ağırladık. Bütün kafileler ülkemizden mutlu bir şekilde ayrılıyor. Güçlü Türkiye'yi yerinde görmeyi tercih eden ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye, ne kadar güvenli olduğunu ve organizasyon yapma konusunda başarısını herkese bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.