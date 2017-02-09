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Tel Aviv’de Saldırı 5 Yaralı

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Tel Aviv’de Saldırı 5 Yaralı
İsrail'de markete düzenlenen saldırıda 5 kişi yaralandı. Olay başkent Tel Aviv'in Petah Tikva bölgesindeki bir açık hava pazarında meydana geldi.

İsrail'de markete düzenlenen saldırıda 5 kişi yaralandı. Olay başkent Tel Aviv'in Petah Tikva bölgesindeki bir açık hava pazarında meydana geldi.

İsrail Polis Sözcüsü Ami Ben David, saldırının Nablus'tan geldiği belirlenen 18 yaşındaki bir genç tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Saldırganın Baron Hirsch Caddesi'nde koşarak tabanca ile rastgele çevreye ateş açtığını bu sırada 1'i kadın 5 kişinin yaralandığı olay sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıda yaralanlardan 3'ünün silahla 2'sinin ise saldırgan genci yakalamaya çalışırken bıçakla yaralandığı kaydedildi.

Polis olayın bir terör eylemi olduğunu, 18 yaşındaki Nabluslu gencin ise terör zanlısı olarak tutuklandığını duyurdu.

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