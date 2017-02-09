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Telabyad’daki Patlama Akçakale’de Korkuya Neden Oldu

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Telabyad’daki Patlama Akçakale’de Korkuya Neden Oldu
Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telabyad'da meydana gelen patlama, sınır hattındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde korkuya neden oldu.

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telabyad'da meydana gelen patlama, sınır hattındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde korkuya neden oldu.

Akçakale ilçesine komşu olan terör örgütü PYD denetimindeki Telabyad'ın çarşı merkezinde bulunan PYD'nin kontrol noktasında patlama meydana geldi. Terör örgütü DEAŞ militanları tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği ileri sürülürken, patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Şiddetli patlama sınır hattındaki Akçakale'de de tedirginliğe yol açtı. Sınır hattındaki güvenlik önlemleri arttırıldı.

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