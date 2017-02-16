TELAFİSİ YOK! HEDEF 3 PUAN

TFF 1’nci Lig’de 21’nci haftanın açılış maçında Samsunspor bugün saat 18.30’da Mersin İdman Yurdu’nu konuk edecek. Alt sıralardan kurtulma adına önemli bir viraja giren Kırmızı-Beyazlı takımda tek hedef galibiyet

İkinci devrenin başlamasıyla dört maçta 3 puan toplayabilen Samsunspor bugün Mersin İdmanyurdu ile 6 puanlık bir karşılaşmaya çıkıyor. Taraftarınında gücünü arkasına alacak olan Kırmızı Beyazlılar, iki hafta üst üste evinde oynayacağı karşılaşmalar ile galibiyet serisine başlayarak rakiplerine gözdağı vermek istiyor. Yönetiminden, Teknik heyetine, futbolcusundan, taraftarına herkesin ortak düşüncesi: BU MAÇIN TELAFİSİ YOK!

ÖZKÖYLÜ İDMANDA YOKTU

Kaleci Furkan Köse ve savunmanın önemli isimlerinden Ahmet Burak Solakel’in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği maçı İzmir bölgesi hakemlerinden Tolga Özkalfa yönetecek.

Hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde tamamlayarak kampa giren Samsunspor’da Teknik Direktör Osman Özköylü, bu hafta yapılan çalışmalara grip olduğu için katılamadı. Tecrübeli teknik adamın yokluğunda çalışmalarını sürdüren Samsunspor’da hedef galibiyetle ayrılıp üst sıralardaki takımlarla arasındaki puan farkını kapatmak.

CANLI YAYINLANACAK

TRT Spor ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak maçta 14 puanlı iki takım 39’ncu kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 38 maçın 13’ünü Samsunspor kazandı. 16 maçı ise konuk Mersin İdman Yurdu üç puanla tamamladı. 9 maç ise berabere bitti.

İki takımın muhtemel 11'leri şöyle;

SAMSUNSPOR:

Tom Muyters

Ousmane N'Diaye

Abdülkerim Bardakçı

Mustafa Sevgi

Erkam Reşmen

Vedat Bora

Hasan Kılıç

Kenan Karışık

Kevin Brands

Göksu Türkdoğan

Famoussa Kone

MERSİN İDMAN YURDU:

Nikolay Mihaylov

Mehmet Enes Sığırcı

Milan Mitrovic

Abdulkadir Korkut

Gökhan Akkan

Tolga Şahin

Nurullah Kaya

Güven Varol

Tita Çıkan

Ricardo Pedriel

Sinan Kaloğlu