TELAFİSİ YOK! HEDEF 3 PUAN

İkinci devrenin başlamasıyla dört maçta 3 puan toplayabilen Samsunspor bugün Mersin İdmanyurdu ile 6 puanlık bir karşılaşmaya çıkıyor. Taraftarınında gücünü arkasına alacak olan Kırmızı Beyazlılar, iki hafta üst üste evinde oynayacağı karşılaşmalar ile galibiyet serisine başlayarak rakiplerine gözdağı vermek istiyor. Yönetiminden, Teknik heyetine, futbolcusundan, taraftarına herkesin ortak düşüncesi: BU MAÇIN TELAFİSİ YOK!
ÖZKÖYLÜ İDMANDA YOKTU
Kaleci Furkan Köse ve savunmanın önemli isimlerinden Ahmet Burak Solakel’in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği maçı İzmir bölgesi hakemlerinden Tolga Özkalfa yönetecek.
Hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde tamamlayarak kampa giren Samsunspor’da Teknik Direktör Osman Özköylü, bu hafta yapılan çalışmalara grip olduğu için katılamadı. Tecrübeli teknik adamın yokluğunda çalışmalarını sürdüren Samsunspor’da hedef galibiyetle ayrılıp üst sıralardaki takımlarla arasındaki puan farkını kapatmak.
CANLI YAYINLANACAK
TRT Spor ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak maçta 14 puanlı iki takım 39’ncu kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 38 maçın 13’ünü Samsunspor kazandı. 16 maçı ise konuk Mersin İdman Yurdu üç puanla tamamladı. 9 maç ise berabere bitti.
İki takımın muhtemel 11'leri şöyle;
SAMSUNSPOR:
Tom Muyters
Ousmane N'Diaye
Abdülkerim Bardakçı
Mustafa Sevgi
Erkam Reşmen
Vedat Bora
Hasan Kılıç
Kenan Karışık
Kevin Brands
Göksu Türkdoğan
Famoussa Kone
MERSİN İDMAN YURDU:
Nikolay Mihaylov
Mehmet Enes Sığırcı
Milan Mitrovic
Abdulkadir Korkut
Gökhan Akkan
Tolga Şahin
Nurullah Kaya
Güven Varol
Tita Çıkan
Ricardo Pedriel
Sinan Kaloğlu
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