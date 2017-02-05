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Teleferiğe Lodos Engeli

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Teleferiğe Lodos Engeli
Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da teleferik seferleri rüzgar sebebiyle durdu.

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da teleferik seferleri rüzgar sebebiyle durdu.

Saatte bin 500 yolcusunu 176 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş'den yapılan açıklamada, "5 Şubat Pazar günü, şiddetli lodos dolayısıyla tesisimiz kapalıdır. Anlayışınız için teşekkürler" denildi. Bursa'da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan lodos bugün de etkisini azda olsa hissettiriyor. Özellikle yüksek kesimlerde lodosun etkisi daha da çok hissediliyor.

Kış turizminin önemli merkezi 2514 metre rakımlı Uludağ'da lodos etkili oluyor. Oteller bölgesine kadar yolcu taşıyan teleferik seferleri de lodos nedeniyle iptal edildi. Firma tarafından yapılan açıklamada "Şiddetli lodos dolayısıyla tesisimiz kapalıdır. Anlayışınız için teşekkürler" denildi.

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