Teleferik Projesinde Çalışmalar Devam Ediyor

Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü ekiplerinin teknik projelendirme çalışmasını tamamladığı Teleferik projesinde, imar planı çalışmalarında...

Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü ekiplerinin teknik projelendirme çalışmasını tamamladığı Teleferik projesinde, imar planı çalışmalarında da önemli bir aşamaya gelindi.

Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü nezaretinde yürütülen Teleferik projesinde ekipler çalışmalarına son hızla devam ediyor. Teknik projelendirme çalışması tamamlanan projede, imar planlarında da önemli bir mesafe katedildi. Teleferik projesine ait hattın üst ölçekli planlara işlenmesi kapsamında çevre düzeni planı ve nazım imar planı teklifleri Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinde, meclis üyeleri tarafından uygun görülerek onaylandı. Planlama çalışmalarının ikinci ve son aşaması olan uygulama imar planı teklifine ait hazırlık çalışmaları da Kartepe Belediye Meclisi Mart ayı meclis toplantısı gündemine sunulacak.