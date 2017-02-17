Teleferik Projesinin İhalesi Yapıldı

Kastamonu Belediyesi tarafından şehrin iki simgesi haline gelen Kastamonu Kalesi ile Saat Kulesi arasında yapılacak olan Teleferik Projesi'nin ihalesi yapıldı.

Kastamonu Belediyesi tarafından şehrin iki simgesi haline gelen Kastamonu Kalesi ile Saat Kulesi arasında yapılacak olan Teleferik Projesi'nin ihalesi yapıldı.

Yaklaşık 7 milyon 637 bin 696 lira olan Teleferik Projesi'nin ihalesine iki firma teklifte bulundu. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın başkanlık ettiği ihalede firmaların verdiği teklifler, ihale komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra yüklenici firma konusunda karar verilecek. İhalenin ardından Teleferik Projesi hakkında bilgi veren Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, şehrin iki simgesi olan Kale ile Saat Kulesi'ni bin 40 metrelik bir hat ile birbirine bağlayacak olan ve 6 kişilik sabit kleminli grup gondol teleferiğinin ihalesinin gerçekleştirildiğini ifade ederek, yaklaşık 7 milyon TL değerindeki bu yatırımın ödeneği dahil her şeyinin hazır olduğunu ve projenin yer tesliminin ardından 6 ay içerisinde bitirilmesinin hedeflediğini söyledi.

İhale komisyonunun değerlendirmesinin ardından yüklenici firma ile zaman kaybetmeden sözleşme imzalanacağını ve zaman kaybetmeden projeye başlanacağını söyleyen Başkan Babaş, "İlimizin tarihi ve kültürünü canlanması adına çok önemli bir projenin onayını aldık. Tarihi ve kültürel fiziksel altyapının oluşturulup canlı tutulabilmesi açısından teleferik projesi bizim için çok önemliydi. Bu proje ile Kastamonu Kalesi, Saat Kulesi, Seyrangah Tepesi, Bakırcılar Çarşısı, 2'nci etap sokak sağlıklaştırma alanı ve Nasrullah Meydanı birbirine bağlanacak. Proje ihalenin yapılmasının ve işe başlanmasının ardından 6 ay içerisinde bitirilecektir. Şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.