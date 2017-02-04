Telefon Dolandırıcıları Durmuyor

Eskişehir'de, telefon dolandırıcılarına kanan iki vatandaş, yaklaşık 2 bin 300 liralarını kaptırdı.

Eskişehir'de, telefon dolandırıcılarına kanan iki vatandaş, yaklaşık 2 bin 300 liralarını kaptırdı.

İlk olayda, 80 805 no ile başlayan telefondan bir bankanın müşteri hizmetlerinden aradığını ve isminin M. K. olduğunu söyleyen şahıs, yeni çıkan yasaya istinaden önceden kesilmiş EFT paralarının tarafına iade edileceğini belirterek A.D. isimli kişiden internet hesap şifrelerini istedi. Dolandırıcıya kanan ve istenilen şifreleri veren vatandaş, daha sonra internet hesabından üç defada toplam bin 500 TL çekildiğini belirterek polise şikâyette bulundu.

Diğer olayda ise, evde otururken cep telefonunu yine 80 850 ile başlayan numaradan arayan ve kendisini bankanın müşteri hizmetlerinden aradığını söyleyen erkek bir şahıs, önceden çektiği kredilerin iadesini yapılacağını söyleyerek kendilerinde kart bilgilerini istedi. İstenilen bilgileri veren N.M., bir süre sonra hesabından 791 TL çekildiğin fark edince polise başvurarak davacı ve şikayetçi olduğunu belirtti.

Her iki olayla ilgili polisin tahkikatı sürüyor.