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Telefon Dolandırıcıları Yol Kontrolünde Yakalandı

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Telefon Dolandırıcıları Yol Kontrolünde Yakalandı
Nevşehir'de bir kadının 140 bin lirasını dolandıran 3 zanlı Şanlıurfa'ya kaçarken Niğde'de yakalandı.

Nevşehir'de bir kadının 140 bin lirasını dolandıran 3 zanlı Şanlıurfa'ya kaçarken Niğde'de yakalandı.

Nevşehir 2000 evler Mahallesinde Ş.D. isimli kadını arayan dolandırıcılar telefonla aradıkları Ş.D.'ye "Biz polisiz, senin kimliğini soygun olaylarına karışmış" diyerek para istedi. Ş.D. isimli kadın polis olan eşine haber vermeden dolandırıcılarla Nevşehir şehir merkezinde buluştu. Ş.D. yanında getirdiği 140 bin TL para, 4 bin dolar, 4 adet bilezik, 3 adet cumhuriyet altınını poşet içerisinde teslim dolandırıcılara teslim etti.

Niğde'de yakalandılar

Para ve altınları alan 3 dolandırıcı Niğde-Kayseri yolu üzerinde yapılan yol uygulamasında jandarma ve polis ekipleri, 27 C 0699 plakalı otomobili durdurdu. Şanlıurfa'ya seyir halinde olan dolandırıcıların yapılan kimlik sorgulamalarında İbrahim A., Hasan C., ve Abdurrahman Ç., isimli şahısların dolandırıcılık suçlarından sabıka kaydı olduğu belirlendi. Niğde Hırsızlık şubesi ekipleri otomobilde bulduğu paraları incelemeye aldı. Nevşehir Asayiş Şube müdürlüğü ekipleriyle görüşerek olayı çözen ekipler zanlıları ve dolandırdıkları para ile altınları Nevşehir'den gelen ekiplere teslim etti.

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