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Telefon Dolandırıcılarına Büyük Darbe

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Telefon Dolandırıcılarına Büyük Darbe
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, telefon dolandırıcılığı çetesine Türkiye'nin en geniş çaplı operasyonlarından birini düzenledi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, telefon dolandırıcılığı çetesine Türkiye'nin en geniş çaplı operasyonlarından birini düzenledi. 61 vatandaştan 1 milyon 270 bin TL ve binlerce liralık ziynet eşyası çalmaya çalışan dolandırıcılar Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 33 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir polisi, telefon dolandırıcılarına büyük darbe vurdu. Türkiye genelinde kendini polis yada savcı olarak tanıtıp, vatandaşları FETÖ, PKK, DEAŞ gibi örgütlere para aktarmakla suçlayan ve daha sonra vatandaş üzerinde oluşturdukları panikle ellerindeki tüm paraları alarak dolandırıcılık yapan şüpheliler polisin Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlediği operasyonla yakalandı. Balıkesir, Bursa, İzmir, İstanbul, Manisa, Isparta ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan 33 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanan şüphelilerin vatandaşlardan 1 milyon 270 bin TL para, 44 adet bilezik, 150 adet çeyrek altın, 43 adet tam altın, 5 adet yüzük, 19 bin avro, 33 bin 500 dolar çalmaya çalıştığı kaydedildi.

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