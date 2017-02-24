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Telefon Dolandırıcısı Sahte Polisler Şanlıurfalı Çıktı

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Telefon Dolandırıcısı Sahte Polisler Şanlıurfalı Çıktı
Adana merkezli 15 ilde telefon dolandırıcılığı yapan sahte polis, savcı ve jandarmalara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 25'inin...

Adana merkezli 15 ilde telefon dolandırıcılığı yapan sahte polis, savcı ve jandarmalara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 25'inin Şanlıurfalı olduğu ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Adana Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, telefon dolandırıcılarına yönelik 15 ilde yaklaşık 100 adrese yapılan operasyonda, vatandaşları milyonlarca lira dolandıran çete çökertilmiş, 46 kişi gözaltına alınmıştı.

Polis sorgu yaptıkça gözaltına alınan zanlılarla ilgili detay bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Gözaltına alınan 46 kişiden 25'inin vatandaşları telefonla arayıp kendilerini savcı, polis ve jandarma olarak tanıtan şahıslar olduğu belirlendi.

"Dolandırıcılığın merkezi Şanlıurfa"

Kendisini sahte polis, savcı ve jandarma olarak tanıtan 25 kişi detaylı olarak incelediğinde hepsinin birkaç ortak noktasının olduğu belirlendi. Polis, gözaltına alınan 46 kişiden 25'inin Şanlıurfalı olduğunu, ayrıca zanlıların hepsinin eğitim seviyesinin de en fazla lise olduğu, çoğunun ise ilkokul mezunu olduğunu tespit etti. Operasyonda Şanlıurfa'dan 18 zanlı gözaltına alınmıştı. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Telefon Dolandırıcısı Sahte Polisler Şanlıurfalı Çıktı

Telefon Dolandırıcısı Sahte Polisler Şanlıurfalı Çıktı

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