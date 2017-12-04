Telefon Dolandırıcısına Parası Ve Altınlarını Eliyle Teslim Etti

Samsun'da bir kadın, kendisini telefonla arayan dolandırıcının tuzağına düşerek kapısına gelen sahte polise altınlarını ve parasını teslim etti.

Samsun'da bir kadın, kendisini telefonla arayan dolandırıcının tuzağına düşerek kapısına gelen sahte polise altınlarını ve parasını teslim etti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatun G.'yi (46) telefonla arayan kimliği belirsiz bir kişi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kendisinin bilgilerini alıp altın ve para dolandırıcılığı olayına karıştığını belirterek korkutup, eve gelecek polise evdeki altın ve paraları teslim etmesini istedi. Hatun G.'nin evine gelerek kendisini polis olarak tanıtan şahıs, kadının teslim ettiği 3 bin lira para, 1 adet altın bilezik, 1 adet çeyrek altın ve 1 adet altın alyansı alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan Hatun G., polise şikayette bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.