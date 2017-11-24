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Telefonda 20 Bin Tl Dolandırıldı

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Telefonda 20 Bin Tl Dolandırıldı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısına bir kişi, 20 bin TL para göndererek dolandırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısına bir kişi, 20 bin TL para göndererek dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'ye bağlı Emerce Köyünde ikamet eden M.E., kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan bir kişiye 20 bin TL para gönderdi. Bir süre sonra aynı kişi, tekrar M.E.'yi ayarak bir kez daha para istedi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen M.E., Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. M.E., dolandırıldığını anlayarak telefonla arayan kişiden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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