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Telefondan 227 Bin Lira Dolandıran Şahıslar Yakalandı

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Telefondan 227 Bin Lira Dolandıran Şahıslar Yakalandı
Eskişehir'de kendilerini polis ve savcı gibi tanıtan 2 dolandırıcı şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de kendilerini polis ve savcı gibi tanıtan 2 dolandırıcı şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Özellikle yaşlı vatandaşları hedef alarak kendilerini polis, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtan 2 dolandırıcı yakayı ele verdi. "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler, şahısları takip ediyoruz, kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz bırakılmış" gibi sözlerle heyecan ve korku oluşturan dolandırıcılar, polisin kurduğu özel ekibe takıldı. Tahir K.'nın (67) toplam 227 bin lirasını dolandıran İsa O. (19) ve İbrahim E. (44) operasyonla yakalandı. Gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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