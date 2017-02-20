Samsun Canik Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 1 idareci 1 öğretmen ve 3 öğrenci Erasmus projesi kapsamında Polonya nın Bialystok şehrine gitti. Yaklaşık olarak bir hafta sürecek olan proje kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Bialystok şehrinde mesleki becerilerinin arttırılmasına yönelik faaliyetleri inceleyecek. Pazartesi günü Samsun'a dönecek olan Canik Türk Telekom Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri, inceleme sonrasında öğrendikleri uygulamaları arkadaşlarına aktaracak. Polonya'ya giden heyet arasında Müdür Yardımcısı Meltem Danacı, Biyoloji Öğretmeni İsmail Kurtulan öğrenciler Fatmanur Öncü, Merve Çelik ve Rümeysa Mırık yer alıyor.
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Telekom Lisesi Polonya'da
Samsun Canik Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 1 idareci 1 öğretmen ve 3 öğrenci Erasmus projesi kapsamında Polonya nın Bialystok şehrine gitti.
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