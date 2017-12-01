Televizyon alırken hata yapmayın!

Yeni bir televizyon alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Cevabınız boyutuna, markasına ya da dış görünüşüne ise incehesap.com’un rehber niteliği taşıyan önerilerine göz atabilirsiniz.

Evde olduğumuz zamanların bir kısmını televizyon karşısında geçiriyoruz. Dizilerden belgesellere, spor programlarından filmlere kadar uzanan geniş yelpazeden zevkimize uygun olanı seçip izlerken, oyun konsollarımızı ve bilgisayarlarımızı da televizyon ekranının yardımıyla kullanmayı seviyoruz. Ancak evimizin vazgeçilemeyen eşyalarından olan televizyon seçerken hata yapıp, pişmanlıklar da yaşayabiliyoruz. Bu nedenle satın almadan önce iyi bir araştırma yapmak önem taşıyor. Teknoloji odaklı e-ticaret sitesi incehesap.com, kullanıcıların televizyon seçimlerinde en sık yaptığı hataları derleyerek doğru tercihi yapabilmeniz için rehberlik ediyor. İşte TV alırken yapılan bazı hatalar...

TV Boyutunun Yanlış Tercih Edilmesi

Televizyon alırken yapılan hataların en başında televizyon boyutunun yanlış tercih edilmesi geliyor. Ya küçük odalar için büyük ekrana sahip televizyonlar tercih ediliyor ya da büyük metrekareli odalara küçük televizyonlar alınıyor. Hiç kuşkusuz büyük ekranlardan alınan keyif, küçük ekranlara göre daha fazla olsa da küçük bir oda için gereğinden büyük bir televizyon aldığınızda aynı keyfi yakalayamayabilirsiniz. Bu nedenle televizyon seçiminde odanızın boyutlarını mutlaka göz önünde bulundurun. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da izleme mesafesi. Televizyonun ekran boyutu odanın metrekaresi ile orantılı olsa bile odaya yanlış konumlandırılması seyir kalitesini düşürecektir.

Güvenilirliği Olmayan Marka Tercih Edilmesi

Televizyon alırken yapılan hatalardan biri de güvenilir olmayan ya da bilinmedik bir marka tercih etmek. Kullanıcıların böyle bir tercihte bulunmasının nedeni ise “no name” markaların güvenilir markalara oranla daha uygun fiyata ürün satışı yapabilmesi. Bu noktada kullanıcıların en çok dikkat etmesi gereken noktaların başında garanti süresi, garanti kapsamı, teknik servis ve çağrı hizmetleri geliyor. Güvenilir bir markanın televizyonunu satın aldığınızda biraz daha yüksek fiyat ödeyebilirsiniz ancak satış sonrası hizmetlerden de sorunsuz bir şekilde yararlanabilirsiniz.

Sertifikasız Ürün Tercihi Edilmesi

Piyasadaki birçok televizyonda “4K UHD” gibi ibarelere denk gelmek mümkün. Ancak belirtilen bu özelliklerin sertifikalandırılmış olması oldukça önem taşıyor. Çünkü UHD özelliğinin bulunduğu belirtilse de bu ifade aslında gerçek UHD’yi yansıtmıyor olabilir. Bu nedenle aldığınız televizyonun özelliklerinin uluslararası kuruluşlarca sertifikalandırılmış olmasına dikkat edin. Örneğin Ultra HD özelliğine sahip bir televizyon alacaksanız, DE (Digital Europe) tarafından onaylanmış UHD logosunun olduğundan emin olun.

TV İzleme Alışkanlığı Göz Önünde Bulundurulmadan TV Tercih Edilmesi

Yapılan hatalardan bir diğeri de izleme alışkanlıkları göz önünde bulundurulmadan televizyon tercih edilmesi. Örneğin televizyonu yoğun olarak film izlemek için kullanıyor ve filmlerden en üst düzeyde keyif almayı istiyorsanız UHD teknolojisine sahip bir televizyon tercih etmeniz oldukça isabetli olacaktır. Ayrıca kavisli ekrana sahip TV’ler de film keyfinizi üst seviyelere taşıyacaktır. Fakat haber, dizi, TV programı gibi yayınları takip etmek ilk amacınız ise UHD teknolojisine ihtiyaç duymayabilirsiniz. Çünkü şimdilik yalnızca TRT’nin 4K kanalı bu teknolojiyi destekliyor. Tüm televizyon kanalları bu teknolojiye geçtiği takdirde, normal programları izlemek için de UHD TV’leri tercih etmeniz daha faydalı olacaktır.

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