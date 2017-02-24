Tem Otoyolu Küçükköy Mevkiindeki İlginç Kaza Saniye Saniye Kamerada

TEM otoyolu Gaziosmanpaşa Küçükköy mevkiinde meydana gelen ilginç trafik kazası saniye saniye kameraya yansıdı.

TEM otoyolu Gaziosmanpaşa Küçükköy mevkiinde meydana gelen ilginç trafik kazası saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM otoyolu Gaziosmanpaşa ilçesi Küçükköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenmeyen otomobil TEM otoyoluna çıkmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı. Daha sonra yolda savrulmaya devam eden otomobil duramayarak yol kenarındaki yeşil alan çıktı. Metrelerce yeşillik alanda ilerleyen araç, takla atarak durabildi. Yoldan geçen sürücüler sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası otomobilin sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. TEM otoyolunda yaşanan bu ilginç kaza saniye saniye kameralara yansıdı.