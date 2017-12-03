  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Tem Otoyolu’nda Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı:6 Yaralı

» »
Tem Otoyolu’nda Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı:6 Yaralı
TEM Otoyolu Kocaeli Kartepe geçişinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptıktan sonra aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobille...

TEM Otoyolu Kocaeli Kartepe geçişinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptıktan sonra aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza 23.45 sularında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Acısu mevkii TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mertcan D. İdaresindeki 54 B 4977 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Bu esnada aynı istikamette gitmekte olan Murat. Ç. İdaresindeki 34 JJP 96 plakalı otomobil, bariyerlere vuran hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda bulunan Mertcan D., İlayda D., Nur E. ,Tuba D., Murat Ç. Fehmiye Ç. Çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan bazıları ise kaza sonucu araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı vatandaşları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Acısu mevkii Ankara istikametinde kısa süreli araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekiciler ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile alakalı tahkikat başlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı İnce’ye Silahlı Saldırı02 Aralık 2017 Cumartesi 22:33
  • Antalya’da Kar Maskeli, Pompalı Tüfekli Market Soygunu02 Aralık 2017 Cumartesi 22:03
  • Fetö’nün Tsk Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 85 Asker Tutuklandı02 Aralık 2017 Cumartesi 21:38
  • Hakim Kazada Hayatını Kaybetti02 Aralık 2017 Cumartesi 21:33
  • Kahramanmaraş’ta Dönercide Esrar Ele Geçirildi02 Aralık 2017 Cumartesi 21:23
  • Elazığ’da Pompalı Tüfekle Yaralama02 Aralık 2017 Cumartesi 20:53
  • Rize’de Otomobil Dereye Uçtu: 1 Ölü, 3 Yaralı02 Aralık 2017 Cumartesi 20:53
  • İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Yaralı02 Aralık 2017 Cumartesi 20:18
  • Gece Bekçisi Tartıştığı Kavgada Öldürüldü02 Aralık 2017 Cumartesi 20:18
  • Yangın Alanında Arama Çalışmaları Sonlandırıldı02 Aralık 2017 Cumartesi 19:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti