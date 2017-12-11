Tem Otoyolunda İki Kamyon İle Tır Birbirine Girdi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kurtköy TEM otoyolunda bir kamyon ile iki tırın birbirine girdiği feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kurtköy TEM otoyolunda bir kamyon ile iki tırın birbirine girdiği feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM otoyolu İstanbul istikameti Kurtköy mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Recep Çakaldaş yönetimindeki kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde seyir halinde olan tıra çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada kamyon sürücüsü Çakaldaş ile kamyonetteki iki kişi araçlarında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler araçlarında sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kamyonetteki 2 kişi sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, Recep Çakaldaş tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle İstanbul istikameti yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı. Kapanan otoyolda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.