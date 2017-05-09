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Tem Otoyolunu Kilitleyen Kaza: 1 Yaralı

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Tem Otoyolunu Kilitleyen Kaza: 1 Yaralı
Beykoz Kavacık mevkiinde güvenlik şeridinde bekleyen bir hafriyat kamyonuna arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Beykoz Kavacık mevkiinde güvenlik şeridinde bekleyen bir hafriyat kamyonuna arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, TEM otoyolunda trafik kısa sürede kilitlendi.

Beykoz'da TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde güvenlik şeridinde park halinde bekleyen Desu Bayraktar'ın kullandığı 34 HY 3132 plakalı kamyona, aynı yönde seyir halinde bulunan ve sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 34 LN 1587 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü direksiyon başında sıkışırken TEM otoyolunda kısa sürede trafik oluştu. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü olay yerine gelen Ümraniye itfaiyesine bağlı ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Desu Bayraktar ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Öte yandan TEM otoyolunun trafiği araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Tem Otoyolunu Kilitleyen Kaza: 1 Yaralı

Tem Otoyolunu Kilitleyen Kaza: 1 Yaralı

Tem Otoyolunu Kilitleyen Kaza: 1 Yaralı

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