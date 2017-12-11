Tem Tuzla Orhanlı Gişeleri Çıkışı Pendik İstikametinde Bir Kamyon Ve Bir Tırın Karıştığı Kazada İlk Belirlemelere Göre 1’i Ağır Olmak Üzere 3 Kişi Yaralandı.

IHAAW212118-ASA/11-12-2017 - TEM Tuzla Orhanlı gişeleri çıkışı Pendik istikametinde bir kamyon ve bir tırın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre...

IHAAW212118-ASA/11-12-2017 - TEM Tuzla Orhanlı gişeleri çıkışı Pendik istikametinde bir kamyon ve bir tırın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. 11.12.2017 21:21:18 TSI NNNN