Tema’dan Ağaç Kardeşliği Projesi

Tema Vakfı'nın Türkiye genelinde ilkokullarda uyguladığı ve bir yıl boyunca devam edecek olan "Ağaç Kardeşliği Projesi" Adana'nın Kozan ilçesinde de...

Tema Vakfı'nın Türkiye genelinde ilkokullarda uyguladığı ve bir yıl boyunca devam edecek olan "Ağaç Kardeşliği Projesi" Adana'nın Kozan ilçesinde de başlatıldı.

İçeriğinde, çocukların içinde yaşadığı doğanın ve çevrenin kendisi için ne kadar hayati öneme sahip olduğunun farkına varmasını sağlayacak, çevreye, doğaya duyarlı yetişmelerine katkıda bulunacak birçok etkinlik ve oyunların yer aldığı Ağaç Kardeşliği Projesi'ne Kozan'dan Şabanata İlkokulu, Halit Dağlı İlkokulu ve Kozan Koleji'nden 3. sınıf öğrencileri katıldı.

Proje ile ilgili bilgi veren Tema Kozan İlçe Sorumlusu Derya Deniz, Ağaç Kardeşliği Projesi'nin ilkokul 3 . sınıflara yönelik bir program olduğunu ve 4. sınıfa kadar devam eden 1 yıllık etkinliklerden oluştuğunu söyledi. Deniz, bu programın içerisinde çocuklar için eğlenceli oyun ve gözlemlerin yer almakla birlikte ana temanın öğrencilere Tema Vakfı tarafından gönderilen saksı toprak ve tohumun bir araya getirilerek tohumdan fidan yetiştirilmesi ve onun ağaca dönüşmesi için toprağa dikilmesinden oluştuğunu ifade etti.