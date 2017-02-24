  • BIST 88.797
  • Altın 144,335
  • Dolar 3,5772
  • Euro 3,7827
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 13 °C

Tema’dan Ağaç Kardeşliği Projesi

» »
Tema’dan Ağaç Kardeşliği Projesi
Tema Vakfı'nın Türkiye genelinde ilkokullarda uyguladığı ve bir yıl boyunca devam edecek olan "Ağaç Kardeşliği Projesi" Adana'nın Kozan ilçesinde de...

Tema Vakfı'nın Türkiye genelinde ilkokullarda uyguladığı ve bir yıl boyunca devam edecek olan "Ağaç Kardeşliği Projesi" Adana'nın Kozan ilçesinde de başlatıldı.

İçeriğinde, çocukların içinde yaşadığı doğanın ve çevrenin kendisi için ne kadar hayati öneme sahip olduğunun farkına varmasını sağlayacak, çevreye, doğaya duyarlı yetişmelerine katkıda bulunacak birçok etkinlik ve oyunların yer aldığı Ağaç Kardeşliği Projesi'ne Kozan'dan Şabanata İlkokulu, Halit Dağlı İlkokulu ve Kozan Koleji'nden 3. sınıf öğrencileri katıldı.

Proje ile ilgili bilgi veren Tema Kozan İlçe Sorumlusu Derya Deniz, Ağaç Kardeşliği Projesi'nin ilkokul 3 . sınıflara yönelik bir program olduğunu ve 4. sınıfa kadar devam eden 1 yıllık etkinliklerden oluştuğunu söyledi. Deniz, bu programın içerisinde çocuklar için eğlenceli oyun ve gözlemlerin yer almakla birlikte ana temanın öğrencilere Tema Vakfı tarafından gönderilen saksı toprak ve tohumun bir araya getirilerek tohumdan fidan yetiştirilmesi ve onun ağaca dönüşmesi için toprağa dikilmesinden oluştuğunu ifade etti.

Tema’dan Ağaç Kardeşliği Projesi

Tema’dan Ağaç Kardeşliği Projesi

Tema’dan Ağaç Kardeşliği Projesi

Tema’dan Ağaç Kardeşliği Projesi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nilüfer Belediyesi Bisikletlerini Bekliyor24 Şubat 2017 Cuma 11:13
  • İzmir’de Konut Satışlarında Dikkat Çeken Artış24 Şubat 2017 Cuma 11:08
  • Kesintisiz Su İçin Çalışıyorlar24 Şubat 2017 Cuma 11:08
  • Başkan Gökçek’ten, Chp’ye Karşı 2 Dava Zaferi Daha24 Şubat 2017 Cuma 11:08
  • Rektör Gündoğan’ın Hocalı Katliamı Yıldönümü Mesajı24 Şubat 2017 Cuma 11:08
  • Yalova’da İstiklal Marşı Yarışması24 Şubat 2017 Cuma 11:08
  • Bağlama Beşlisi Coşturdu24 Şubat 2017 Cuma 11:08
  • Kadın Çiftçiler Ekolojik Olarak Ürünlerin İşlenmesi Ve Paketlenmesi Konusunda Eğitilecek24 Şubat 2017 Cuma 11:08
  • Vali Karaloğlu’dan Turizmcilere ‘Aynı Hedef’ İşareti24 Şubat 2017 Cuma 11:03
  • Yenimahalle’den Engellilere Tam Destek24 Şubat 2017 Cuma 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti